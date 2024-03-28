На «Євробаченні» з’явилися нові фаворити: хто витісняє Україну

Україна почала втрачати лідерські позиції на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення», який відбудеться в травні у Мальме (Швеція). Про це свідчать оновлені прогнози букмекерів на сайті Eurovision World.

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Наші представниці alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria опустилися з першої сходинки, де вони трималася кілька тижнів, на третю. Ймовірність перемоги співачок наразі оцінюється в 12%.

А в лідери вийшов представник Хорватії 28-річний Baby Lasagna із запальною піснею Rim Tim Tagi Dim. Його шанси оцінюють у 18%.

Друге місце посідає Angelina Mango з Італії з піснею La noia (14%). Четверте — Швейцарія — 9%, п’яте — Нідерланди — 7%.

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Десятка лідерів наразі виглядає так:

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Нагадаємо, у 68 конкурсі «Євробачення» беруть участь представники 37 країн. Організатори цьогоріч змінили правила — представники країн-засновниць конкурсу та минулорічного переможця представлять свої номери у півфіналах, також є зміни в голосуванні. Україна виступить у першому півфіналі під номером п'ять.

Раніше «ФАКТИ» також писали про те, що в Дії розпочалося голосування за склад національного журі України.

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Фото: Eurovision World

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