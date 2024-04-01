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Суспільство та люди

Львів'ян залишили без сексу: поліція припинила скандальні вечірки у столиці Галичини

19:59 1 квітня 2024
Поліція

На Львівщині, де нещодавно студент допоміг зловити неадеквата, який напав на молодих жінок із бритвою, поліцейські викрили організатора секс-вечірок під назвою «Порядної галицької вечірки». Його підозрюють у «звідництві для розпусти». Суд уже обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, пише ZAXID.NET.

Так, наприкінці грудня 2023 року підозрюваний орендував будинок для проведення «Порядної галицької вечірки». Напередодні він створив групу в Telegram, у якій на момент викриття правоохоронцями, було 63 людей. У цій групі пояснювали правила поведінки на вечірці: усі мали здати свої мобільні телефони, діяв тематичний дрес-код, а також учасники могли займатись сексом чи вчиняти інші сексуальні дії за добровільної згоди.

Для участі у секс-вечірці кожен учасник мав пройти співбесіду із організатором по відеозв’язку, а також заплатити за вхід (від 700 до 3500 грн — залежно від статі та того, чи людина прийде сама, чи з парою). Після оплати організатор надсилав «персональні номери на вечірку», які люди мали назвати при вході в будинок.

«Порядну галицьку вечірку» проводили наприкінці грудня 2023 року у приватному будинку, який організатор орендував на одну ніч за 16 тис. грн. У матеріалах справи прихована адреса будинку, тож невідомо, де саме він розташований.

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Учасникам надавали презервативи, лубриканти і тд. За даними правоохоронців, під час вечірки її учасники вчиняли «розпусні дії та вступали у статеві зносини між собою». Поліція викрила організатора, уродженця села Заставне неподалік Львова, та 22 березня 2024 року повідомила йому про підозру у кримінальному правопорушенні, а саме «звідництві для розпусти».

Галицький районний суд Львова уже обрав чоловіку міру запобіжного заходу — нічний домашній арешт на два місяці. Досудове розслідування триває, за вчинення кримінального правопорушення підозрюваному загрожує покарання — до п’яти років тюрми.

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Як писали «ФАКТИ», минулого року у Польщі розгорівся гучний секс-скандал. І замішані у ньому не представники шоубізнесу, а кілька служителів католицької церкви. Вони зібралися на вечірку та викликали чоловіка з ескорт-служби. У розпал веселощів той знепритомнів.

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