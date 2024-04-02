39.04 / 39.54 42.20 / 42.90
Київ: +15
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Росія планує призов 150 000 осіб: військовий експерт про нову мобілізацію

16:19 3 квітня 2024
мобілізація у росії

31 березня путін підписав указ про проведення весняного призову на строкову військову службу. Планується залучити 150 000 призовників. Український військовий аналітик, полковник запасу ЗСУ Петро Черник бачить тут певну загрозу. Раніше «ФАКТИ» викладали думку експерта, що звинувачення України в теракті у «Крокус Сіті холі» може полегшити мобілізацію росіян на війну.

«Вона є, але частково. Що через 6−8 місяців вони в примусовому порядку змусять когось перейти на контракт і відправлять у зону окупації. Не думаю, що явище буде масовим. Шойгу дав чіткий сигнал, що вони створюють 16 нових бригад, 14 нових дивізій і дві загальновійськові армії. Суто за цифрами: бригада — це до 5 тисяч осіб, дивізія — 12,5 тисяч. Зрозуміло, що їх потрібно десь узяти. Маневр точно буде, але не думаю, що він буде сильно масштабований».

На думку Черника, рф «закипає», що дуже добре. Але путін не збирається здаватися.

«Це небезпечно. Адже від 1,5 до 3 мільйонів мобілізаційного ресурсу у них є, на жаль. Як я говорив раніше, це війна екзистенціального порядку: або ми їх, або вони нас. Підкреслю, в росії наростає криза, соціальний вибух неминучий. Питання тільки в тому, коли і за яких обставин».

РЕКЛАМА

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що росія на 1 червня планує додатково мобілізувати 300 тисяч військовослужбовців.

Раніше повідомлялося, що погіршення системи протиповітряної оборони України дає росії перевагу.

РЕКЛАМА

114

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Потап

В мережі повідомили про смерть Потапа: що трапилось

Миття газової плити

Як легко відмити решітку газової плити чи духовку від жиру, гару та кіптяви: 3 простих способи

картопля

Рятуємо картоплю від жука «секретним» засобом: кидайте його у кожну лунку під час посадки

Тюль на вікні

Як прати тюль, щоб він був білосніжним: секрети досвідчених господинь

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту