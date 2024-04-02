Росія планує призов 150 000 осіб: військовий експерт про нову мобілізацію

31 березня путін підписав указ про проведення весняного призову на строкову військову службу. Планується залучити 150 000 призовників. Український військовий аналітик, полковник запасу ЗСУ Петро Черник бачить тут певну загрозу. Раніше «ФАКТИ» викладали думку експерта, що звинувачення України в теракті у «Крокус Сіті холі» може полегшити мобілізацію росіян на війну.

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«Вона є, але частково. Що через 6−8 місяців вони в примусовому порядку змусять когось перейти на контракт і відправлять у зону окупації. Не думаю, що явище буде масовим. Шойгу дав чіткий сигнал, що вони створюють 16 нових бригад, 14 нових дивізій і дві загальновійськові армії. Суто за цифрами: бригада — це до 5 тисяч осіб, дивізія — 12,5 тисяч. Зрозуміло, що їх потрібно десь узяти. Маневр точно буде, але не думаю, що він буде сильно масштабований».

На думку Черника, рф «закипає», що дуже добре. Але путін не збирається здаватися.

«Це небезпечно. Адже від 1,5 до 3 мільйонів мобілізаційного ресурсу у них є, на жаль. Як я говорив раніше, це війна екзистенціального порядку: або ми їх, або вони нас. Підкреслю, в росії наростає криза, соціальний вибух неминучий. Питання тільки в тому, коли і за яких обставин».

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Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що росія на 1 червня планує додатково мобілізувати 300 тисяч військовослужбовців.

Раніше повідомлялося, що погіршення системи протиповітряної оборони України дає росії перевагу.

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