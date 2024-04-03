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Салат із хрустким нутом: такого ви точно не їли

22:00 5 квітня 2024
Салат із хрумким нутом

Багато хто намагається здивувати гостей якоюсь незвичайною стравою. І це насправді не так просто. Адже серед гостей обов'язково знайдеться хоч один, хто скаже, що страву такого плану вже куштував. Але хрусткий нут у салатах — справді рідкість. Така страва дуже поживна. До речі, з хрустким нутом можна приготувати не один різновид салату. Проявіть фантазію — і, можливо, ваша ідея виявиться затребуваною в колі ваших друзів і рідних.

Рецептом незвичайного салату поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепт бурякової закуски з консервованим нутом.

- Салат із хрустким нутом вельми незвичайний, — каже Елла Іванова. — Спробуйте — думаю, вам сподобається.

Салат із консервованим нутом

  • 1 банка консервованого нуту
  • 200 г черрі
  • Листя зеленого салату

Заправка для салату

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  • Олія
  • 1 чайна ложка гірчиці в зернах
  • Сіль
  • 1 чайна ложка винного оцту

Нут викладаємо на деко.

Додаємо сушений часник, паприку, перець і олію.

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За 180 градусів запікаємо до хрусткої скоринки.

Охолоджуємо. Готуємо заправку з зазначених інгредієнтів і заправляємо.

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Смачного!

Нагадаємо рецепт дуже смачних пиріжків із нічного тіста.

Фото з альбому Елли Іванової

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