Салат із хрустким нутом: такого ви точно не їли
Багато хто намагається здивувати гостей якоюсь незвичайною стравою. І це насправді не так просто. Адже серед гостей обов'язково знайдеться хоч один, хто скаже, що страву такого плану вже куштував. Але хрусткий нут у салатах — справді рідкість. Така страва дуже поживна. До речі, з хрустким нутом можна приготувати не один різновид салату. Проявіть фантазію — і, можливо, ваша ідея виявиться затребуваною в колі ваших друзів і рідних.
Рецептом незвичайного салату поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепт бурякової закуски з консервованим нутом.
- Салат із хрустким нутом вельми незвичайний, — каже Елла Іванова. — Спробуйте — думаю, вам сподобається.
Салат із консервованим нутом
- 1 банка консервованого нуту
- 200 г черрі
- Листя зеленого салату
Заправка для салату
- Олія
- 1 чайна ложка гірчиці в зернах
- Сіль
- 1 чайна ложка винного оцту
Нут викладаємо на деко.
Додаємо сушений часник, паприку, перець і олію.
За 180 градусів запікаємо до хрусткої скоринки.
Охолоджуємо. Готуємо заправку з зазначених інгредієнтів і заправляємо.
Смачного!
Нагадаємо рецепт дуже смачних пиріжків із нічного тіста.
Фото з альбому Елли Іванової59
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