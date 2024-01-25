Паштет з нуту та авокадо: швидко та просто

Багато хто не любить поратися на кухні довго. У такому разі стають у пригоді консервовані овочі — наприклад, квасоля, нут, зелений горошок, кукурудза… А авокадо, крім того, що смачне та корисне, дуже швидко та легко очищається — не те, що, наприклад, морквина.

ВІДЕО ДНЯ

Приготуйте паштет з консервованого нуту та авокадо — не пошкодуєте. Такий смаколик буде доречним і в будні, й у свята. Ідею його приготування варто взяти до уваги — на випадок приходу гостей. Адже іноді часу так мало, гості вже на порозі…

Рецептом страви поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше порадила приготувати дуже смачні пиріжки з нічного тіста.

— Ця страва смачна та ситна, — каже Елла Іванова. — Гадаю, сподобається вона всім. Авокадо має бути стиглим.

РЕКЛАМА

Паштет з нуту та авокадо 1 банка консервованого нуту 1 авокадо РЕКЛАМА Зелень (краще взяти базилік) Сіль Сік лимона (до смаку) РЕКЛАМА Трохи олії Перець чилі Прованські трави Можна за бажанням додати часник Консервований нут та авокадо подрібнити у блендері, додавши лимонний сік та зелень. Полити гарячою олією, в якій трохи просмажити перчик чилі, порізаний на невеликі шматочки. Смачного!

А відома кулінарка Наталія Калніна поділилася своїм рецептом рисової запіканки з куркою.

43

Читайте нас у Facebook та Instagram