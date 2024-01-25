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Паштет з нуту та авокадо: швидко та просто

22:31 27 січня 2024
паштет

Багато хто не любить поратися на кухні довго. У такому разі стають у пригоді консервовані овочі — наприклад, квасоля, нут, зелений горошок, кукурудза… А авокадо, крім того, що смачне та корисне, дуже швидко та легко очищається — не те, що, наприклад, морквина.

Приготуйте паштет з консервованого нуту та авокадо — не пошкодуєте. Такий смаколик буде доречним і в будні, й у свята. Ідею його приготування варто взяти до уваги — на випадок приходу гостей. Адже іноді часу так мало, гості вже на порозі…

Рецептом страви поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше порадила приготувати дуже смачні пиріжки з нічного тіста.

— Ця страва смачна та ситна, — каже Елла Іванова. — Гадаю, сподобається вона всім. Авокадо має бути стиглим.

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Паштет з нуту та авокадо

1 банка консервованого нуту

1 авокадо

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Зелень (краще взяти базилік)

Сіль

Сік лимона (до смаку)

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Трохи олії

Перець чилі

Прованські трави

Можна за бажанням додати часник

Консервований нут та авокадо подрібнити у блендері, додавши лимонний сік та зелень. Полити гарячою олією, в якій трохи просмажити перчик чилі, порізаний на невеликі шматочки.

Смачного!

А відома кулінарка Наталія Калніна поділилася своїм рецептом рисової запіканки з куркою.

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