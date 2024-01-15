Дуже смачні пиріжки з нічного тіста: результат перевершить ваші очікування
Хто ж не любить ласувати пиріжками? Напевно, це питання риторичне. А найсмачніші на світі пиріжки, звичайно, домашні. І приготувати їх не так складно, як багатьом здається. Рецептом пиріжків з нічного тіста поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка нещодавно розповідала, як приготувати смачні та красиві трояндочки з яблуками.
— Для пиріжків підійде будь-яка начинка — яблука, повидло, улюблене варення, — каже Елла Іванова. — Я люблю пиріжки з яблучним варенням. Вони дивовижні! Результат перевершить ваші очікування.
Тістечка з варенням
150 г теплого молока
8 г пресованих дріжджів
30 г вершкового масла
1 яйце
15 г олії
50 г цукру
Сіль
3 г ванільного цукру
250−300 г борошна
Для змащування
1 жовток
1 столова ложка молока
Замісити тісто із зазначених інгредієнтів. Помістити на пів години у тепле місце. Робимо обминання. Потім ставимо в холодильник годин на 9−10, тобто на ніч. Ділимо на порції. Робимо пиріжки з начинкою — улюбленим варенням. Залишаємо пиріжки для підйому на пів години у теплому місці. Змащуємо жовтком із молоком. Випікаємо при 180 градусах 20−25 хвилин.
І смачного!
А українська кулінарка Ліза Глинська порадила приготувати десерт «Яблучні хмаринки», який можна за бажанням готувати й без цукру.
Фото Елли Іванової125