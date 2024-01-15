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Дуже смачні пиріжки з нічного тіста: результат перевершить ваші очікування

22:30 16 січня 2024
пиріжки з нічного тіста

Хто ж не любить ласувати пиріжками? Напевно, це питання риторичне. А найсмачніші на світі пиріжки, звичайно, домашні. І приготувати їх не так складно, як багатьом здається. Рецептом пиріжків з нічного тіста поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка нещодавно розповідала, як приготувати смачні та красиві трояндочки з яблуками.

— Для пиріжків підійде будь-яка начинка — яблука, повидло, улюблене варення, — каже Елла Іванова. — Я люблю пиріжки з яблучним варенням. Вони дивовижні! Результат перевершить ваші очікування.

Тістечка з варенням

150 г теплого молока

8 г пресованих дріжджів

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30 г вершкового масла

1 яйце

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15 г олії

50 г цукру

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Сіль

3 г ванільного цукру

250−300 г борошна

Для змащування

1 жовток

1 столова ложка молока

Замісити тісто із зазначених інгредієнтів. Помістити на пів години у тепле місце. Робимо обминання. Потім ставимо в холодильник годин на 9−10, тобто на ніч. Ділимо на порції. Робимо пиріжки з начинкою — улюбленим варенням. Залишаємо пиріжки для підйому на пів години у теплому місці. Змащуємо жовтком із молоком. Випікаємо при 180 градусах 20−25 хвилин.

І смачного!

А українська кулінарка Ліза Глинська порадила приготувати десерт «Яблучні хмаринки», який можна за бажанням готувати й без цукру.

Фото Елли Іванової

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