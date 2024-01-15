Дуже смачні пиріжки з нічного тіста: результат перевершить ваші очікування

Хто ж не любить ласувати пиріжками? Напевно, це питання риторичне. А найсмачніші на світі пиріжки, звичайно, домашні. І приготувати їх не так складно, як багатьом здається. Рецептом пиріжків з нічного тіста поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка нещодавно розповідала, як приготувати смачні та красиві трояндочки з яблуками.

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— Для пиріжків підійде будь-яка начинка — яблука, повидло, улюблене варення, — каже Елла Іванова. — Я люблю пиріжки з яблучним варенням. Вони дивовижні! Результат перевершить ваші очікування.

Тістечка з варенням 150 г теплого молока 8 г пресованих дріжджів РЕКЛАМА 30 г вершкового масла 1 яйце РЕКЛАМА 15 г олії 50 г цукру РЕКЛАМА Сіль 3 г ванільного цукру 250−300 г борошна Для змащування 1 жовток 1 столова ложка молока Замісити тісто із зазначених інгредієнтів. Помістити на пів години у тепле місце. Робимо обминання. Потім ставимо в холодильник годин на 9−10, тобто на ніч. Ділимо на порції. Робимо пиріжки з начинкою — улюбленим варенням. Залишаємо пиріжки для підйому на пів години у теплому місці. Змащуємо жовтком із молоком. Випікаємо при 180 градусах 20−25 хвилин. І смачного!

А українська кулінарка Ліза Глинська порадила приготувати десерт «Яблучні хмаринки», який можна за бажанням готувати й без цукру.

Фото Елли Іванової

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