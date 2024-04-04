Колишній міністр культури став керівником легендарного театру

Відомий актор, колишній міністр культури України, «голос Майдану» Євген Нищук призначений генеральним директором-художнім керівником Театру імені Івана Франка. Відомо, що вже рік Нищук займає посаду голови комітету з Національної премії україни імені Тасара Шевченко. Крым того, чотири роки Нищук займав посаду міністра культури України. У 2015 році він увійшов до складу акторів Театру Франка.

ВІДЕО ДНЯ

Новину про зміни керівництва оголосили на зібранні колективу театру, прямо у глядацькій залі. Євген Нищук звернувся до франківців, та подякував Михайлу Захаревичу, який був на цій посаді до нього. Свої плани щодо подальшого розвитку театру, Нищук пообіцяв оголосити пізніше. Але запевнив усіх, що підтримає здобутки колективу. Відомо, що саме на сцені Театру Франка режисер Іван Уривський поставив одну з найкасовіших театральних вистав останніх років — «Конотопську відьму».

Відомо, що контракт з Євгеном Нищуком підписано на період дії воєнного стану плюс дванадцять місяців.

Шанувальники театру на його сторінці у соціальній мережі привітали нового керівника.

РЕКЛАМА

«Вітаю! — написали у коментарях. — Улюблений актор!»

«Заслужено!» — вирішили дописувачі.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Нагадаємо, у липні 2022 року Євген Нищук мобілізувався до лав ЗСУ.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Арсен Мірзоян різко відповів на закиди про «розваги».

67

Читайте нас у Facebook