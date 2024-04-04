Шантажував сім’ю, погрожуючи депортацією: у Німеччині засудили чиновника за сексуальні домагання до українських дітей

У Німеччині, де зараз перебуває понад 2 млн українських біженців, стало відомо про сексуальні домагання до неповнолітніх українців.

За інформацією Bild, Земельний суд Гамбурга засудив 43-річного чиновника Денниса В. до восьми років позбавлення волі за виробництво дитячої порнографії та сексуальні домагання до українських хлопчиків дев’яти та 11 років.

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Йдеться про те, що після початку повномасштабної війни німець допоміг українській родині втекти до Німеччини та пообіцяв стати їхнім «захисником». Потім він став вимагати близькості з дітьми, шантажувати сім'ю, погрожуючи їм депортацією.

Чиновник з березня 2022 по квітень 2023 року кілька разів чіплявся до дітей у своєму автомобілі і знімав це на фото. Наприклад, він просив їх зробити йому масаж. Хлопчики відмовилися, після чого він став писати 11-річному українцю електронні листи з погрозами.

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«Вам тут більше не раді. У мене є влада депортувати тебе і твою сім'ю», — йшлося в одному з повідомлень.

На процесі чиновник визнав більшу частину звинувачень, тому дітям не довелося давати свідчення в суді.



Як повідомляли «ФАКТИ», у Німеччині нещодавно вбили молоду українку й викрали її новонароджену донечку. Маму вбитої дівчини через деякий час також знайшли вбитою.

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Фото https://t.me/BILD_Russian/15633

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