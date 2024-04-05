Бабусина паска: обов’язково спечіть та поділіться рецептом із подругами

Вам точно потрібно спекти цю паску за вдалим рецептом. Він легкий і провірений роками.

Паска виходить смачна, у міру солодка, має повітряну структуру, ділиться кулінарка Наталія Бевза.

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Інгредієнти: 500 мл молока

100 г дріжджів пресованих

1 пакетик ванільного цукру

200 г цукру

200 г масла

10 жовтків

0,5ч.л. солі

0,5 ч.л. куркуми

150 г родзинок

цедра лимону або апельсину

1 кг борошна

Готуємо опару:

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В тепле молоко додаємо дріжджі, 1ст.л. цукру та 3 ст.л. борошна.

Залишаємо на 15 хв.

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Готуємо тісто:

Збиваємо вінчиком жовтки з цукром, додаємо ванільний цукор, сіль. Вливаємо тепле, розтоплене масло, додаємо цедру лимона і розмішуємо до однорідності.

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Всипаємо порціями просіяне борошно і замішуємо тісто. У господині борошна пішло трішки більше, дивіться по консистенції, якщо потрібно ще, додайте. Гарненько все вимішуємо і додаємо в кінці родзинки. Накриваємо тісто і даємо йому підрости вдвічі. У підготовлені форми накладаємо шматочки тіста і даємо підрости.

Змащуємо жовтком + 1 ст.л. молока

Випікаємо при t 180 °C 40−45 хв.

Готуємо глазур:

Желатин 10 г заливаємо 4 ст.л. холодної води та залишаємо до набухання.

В сотейнику змішуємо 200 г цукру, 1 ч.л. ванільного цукру і 4 ст. л води.

Довести до кипіння і варити 2 хв на сильному вогні. Гарячий сироп перелити до посудини, в якій будете збивати та додати желатин. Збивати 3−5 хв на максимальній швидкості.

Змащуємо холодні пасочки швиденько готовою глазур’ю, тому що скоро застигає. Прикрашаємо на свій смак.

Нагадаємо рецепт швидкої сирної паски на «нічному» тісті.

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