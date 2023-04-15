Швидко, легко та смачно: готуємо бездріжджову паску
Щоб полегшити приготування до Великодня, фудблогерка Юлія Ковальчук поділилась рецептом простої бездріжджової паски. Вона смачна та швидко і легко готується. Також кулінарка пропонує прикрасити ці паски дуже вдалою глазур'ю на желатині. Вона гарно тримається, не кришиться і не липне. Спробуйте цей варіант паски та результат вас потішить.
Для тіста:
- Вершкове масло або маргарин — 240 г
- Цукор — 300−350 г
- Ванільний цукор — 10 г
- Яйця — 6 шт.
- Сіль — ¼ ч. л.
- Борошно — 450 г
- Розпушувач — 10 г
- Молоко — 150 мл
- Цукати — 150−200 г або сухофрукти — за смаком
Для глазурі:
- Желатин — 1 ч. л. + 2 ст. л. води
- Цукрова пудра — 200 г + 5 ст. л. води
Для декору:
- Кондитерська посипка, печиво
Форми для випікання:
- 4 шт. — діаметр 9 см, висота 8 см
Покрокове приготування паски можна подивитися на відео.
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