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Швидко, легко та смачно: готуємо бездріжджову паску

16:22 15 квітня 2023
Паска

Щоб полегшити приготування до Великодня, фудблогерка Юлія Ковальчук поділилась рецептом простої бездріжджової паски. Вона смачна та швидко і легко готується. Також кулінарка пропонує прикрасити ці паски дуже вдалою глазур'ю на желатині. Вона гарно тримається, не кришиться і не липне. Спробуйте цей варіант паски та результат вас потішить.

Для тіста:

  • Вершкове масло або маргарин — 240 г
  • Цукор — 300−350 г
  • Ванільний цукор — 10 г
  • Яйця — 6 шт.
  • Сіль — ¼ ч. л.
  • Борошно — 450 г
  • Розпушувач — 10 г
  • Молоко — 150 мл
  • Цукати — 150−200 г або сухофрукти — за смаком

Для глазурі:

  • Желатин — 1 ч. л. + 2 ст. л. води
  • Цукрова пудра — 200 г + 5 ст. л. води

Для декору:

  • Кондитерська посипка, печиво

Форми для випікання:

  • 4 шт. — діаметр 9 см, висота 8 см

Покрокове приготування паски можна подивитися на відео.

Нагадаємо рецепт неймовірної глазурі з білим шоколадом від відомої кондитерки Олени Зіберт.

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