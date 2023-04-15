Швидко, легко та смачно: готуємо бездріжджову паску

Щоб полегшити приготування до Великодня, фудблогерка Юлія Ковальчук поділилась рецептом простої бездріжджової паски. Вона смачна та швидко і легко готується. Також кулінарка пропонує прикрасити ці паски дуже вдалою глазур'ю на желатині. Вона гарно тримається, не кришиться і не липне. Спробуйте цей варіант паски та результат вас потішить.

Для тіста: Вершкове масло або маргарин — 240 г

Цукор — 300−350 г

Ванільний цукор — 10 г

Яйця — 6 шт.

Сіль — ¼ ч. л.

Борошно — 450 г

Розпушувач — 10 г

Молоко — 150 мл

Цукати — 150−200 г або сухофрукти — за смаком Для глазурі: Желатин — 1 ч. л. + 2 ст. л. води

Цукрова пудра — 200 г + 5 ст. л. води Для декору: Кондитерська посипка, печиво Форми для випікання: 4 шт. — діаметр 9 см, висота 8 см

Покрокове приготування паски можна подивитися на відео.

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