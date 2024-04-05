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Як виростити пишний кріп на грядці: два секрети

15:03 5 квітня 2024
Кріп

Досвідчені городники радять висаджувати кріп в грунт у першій половині квітня, як і петрушку, селеру та салат.

А автори ресурсу «Моя дача. Сад і город» дають поради з підживлення для кропу, що дозволить виростити пишні рослини.

По-перше, це обприскування рідиною з нашатирним спиртом. В цій речовині стільки азоту, скільки необхідно для збільшення маси зелені. Щоб зробити таке добриво, необхідно розчинити 1 ч. л. аміаку в 1 л. води. Цим складом кропимо кріп.

По-друге, підживлення попелом. Калій і фосфор — необхідні компоненти для відмінного росту кропу, які присутні в деревній золі. Розчин готується так: у відрі води розчиняють столову ложку нашатирю і 1 склянку золи. Отриманий склад потрібно процідити та за допомогою пульверизатора підживити кріп. Перший полив проводять через 7 днів після посадки, а даля повторюють через 7−10 днів.

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Про те, коли і які культури можна висаджувати у квітні у відповідності з місячним календарем городника, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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