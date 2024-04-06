Після десяти років мовчання: Гайтана випустила новий альбом
Після того, як після нападу агресора все більше українців почали слухати рідну музику, на сцену повертаються популярні в минулому артисти. І одна з них — Гайтана — презентувала перший 3 2014 року альбом. Почавши зі зйомок у кліпі NK, вона, нарешті, відважилась на випуск альбому.
Новий альбом «Сонце в тобі» містить 12 пісень, які вийшли за останні 10 років після альбому «Voodooman». Два з представлених треків: «Кохаю» та «Нова весна» — новинки.
Інші 10 — це сингли, які співачка випустила після останньої платівки Voodooman (2014).
Про повернення у музику зірка розповіла в Instagram.
«Кожне серце має своє сонце — це любов», — коротко описала альбом зірка.
Шанувальники бурхливо відреагувала на альбом.
Нагадаємо також про радісну звістку для поціновувачів української ретро-музики щодо підготовки нового спільного проекту Іво Бобула та Лілії Сандулеси, а також про довгоочікувану прем'єру від Ірини Білик.
Фото instagram.com/gaitanamusic/63
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