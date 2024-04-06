38.82 / 39.32 42.23 / 42.86
Київ: +14
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Після десяти років мовчання: Гайтана випустила новий альбом

17:54 6 квітня 2024
Гайтана

Після того, як після нападу агресора все більше українців почали слухати рідну музику, на сцену повертаються популярні в минулому артисти. І одна з них — Гайтана — презентувала перший 3 2014 року альбом. Почавши зі зйомок у кліпі NK, вона, нарешті, відважилась на випуск альбому.

Новий альбом «Сонце в тобі» містить 12 пісень, які вийшли за останні 10 років після альбому «Voodooman». Два з представлених треків: «Кохаю» та «Нова весна» — новинки.

Інші 10 — це сингли, які співачка випустила після останньої платівки Voodooman (2014).

Про повернення у музику зірка розповіла в Instagram.

РЕКЛАМА

«Кожне серце має своє сонце — це любов», — коротко описала альбом зірка.

Шанувальники бурхливо відреагувала на альбом.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Нагадаємо також про радісну звістку для поціновувачів української ретро-музики щодо підготовки нового спільного проекту Іво Бобула та Лілії Сандулеси, а також про довгоочікувану прем'єру від Ірини Білик.

Фото instagram.com/gaitanamusic/

63

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

щур

Рибам — зустрічі з важливими людьми, а Ракам — успіхи в роботі: що обіцяють зорі на день Металевого Щура

Банкомат

В Україні з’явились два нових види шахрайства: як їх розпізнати і як захиститись

карти Таро

Тельцям — Імператор, Стрільцям — Ієрофант, а Водоліям — Зірка: Таро-прогноз від Макса Гордєєва на тиждень з 8 по 14 квітня

Ольга Мартинівська

«Старший на 17 років»: суддя «МастерШеф» розповіла про свого коханого

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту