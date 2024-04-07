путін нещодавно підписав указ про призов на військову службу, але, за словами джерела в НАТО, зараз він зосереджений на післявиборчому періоді й хоче продемонструвати свою силу, заявив посадовець виданню «Важные истории».

ВІДЕО ДНЯ

«путін намагається відкласти будь-яку масштабну мобілізацію. На даний момент у нього багато інших проблем всередині країни, які він вирішує, і з його погляду, після виборів йому потрібно продовжувати демонструвати силу і впевненість у собі», - заявив високопоставлений чиновник в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн-партнерів НАТО в Брюсселі, пише видання wiadomosci.wp.pl.

За його словами, кремль хоче обмежитися звичайною призовною кампанією. Водночас співрозмовник визнав, що «без більшої мобілізації росія не в змозі провести жодної масштабної наступальної операції в Україні».

Росіяни все ще не мають боєприпасів і маневрених підрозділів, необхідних для успішного великого наступу. Швидше за все, вони продовжать атаки, спрямовані на виснаження Збройних Сил України, вважає співрозмовник порталу.

РЕКЛАМА

За оцінками розвідки НАТО, місцеве командування збройних сил росії все ще не здатне організувати складні наземні операції і вже не в змозі підтримувати моральний дух військовослужбовців.

Водночас президент України Володимир Зеленський попередив, що росія готується мобілізувати 300 000 військових до 1 червня.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, щоб збільшити мобілізаційний резерв, у рф підвищили призовний вік до 30 років і звільнили від покарання злочинців, які беруть участь у війні проти України.

Крім того, російська влада намагається полегшити мобілізацію росіян на війну, звинувачуючи України в теракті в «Крокус Сіті Холл».

РЕКЛАМА

1

Читайте нас у Facebook