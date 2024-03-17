Соус із руколи: ідеальний для салатів та м'ясних страв
Свіжа зелень зараз доступна весь рік. Але весняна зелень особлива — її смак і аромат вище за всі похвали. Рукола останнім часом завоювала таку популярність, що її поєднують із томатами, сиром, м'ясною нарізкою… Щоправда, руккола швидко в'яне та втрачає зовнішній вигляд, тому з неї варто приготувати соус. Він буде ідеальний і до шашликів, і до відбивних, і до пасти, і до салату з овочів. Консистенція такого соусу ніжна, а смак пікантний. Варто його приготувати — це не забере багато часу.
Рецептом ласощів поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
— Готуючи соус із руколи, добре її промийте, — каже Елла Іванова. — Його можна їсти з хлібом, додати до салатів чи м'ясних страв. Люблю такі прості рецепти.
Соус із руколи
- 100 г руколи
- 1−2 столові ложки олії
- Сіль та цукор на смак
- 1−2 зубки часнику
- Перець чилі
- 1 чайна ложка винного оцту
Руколу, часник і перець подрібнити в блендері, додавши олію, винний оцет, сіль та перець.
І смачного!
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт смачного та легкого у приготуванні суші-торта.
Читайте також: Рум'яний пиріг на кефірі: ідеальне частування для всієї родини на обід, вечерю або як перекус
Фото з альбому Елли Іванової34
Читайте нас у Facebook