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Соус із руколи: ідеальний для салатів та м'ясних страв

22:25 18 березня 2024
Соус із руколи

Свіжа зелень зараз доступна весь рік. Але весняна зелень особлива — її смак і аромат вище за всі похвали. Рукола останнім часом завоювала таку популярність, що її поєднують із томатами, сиром, м'ясною нарізкою… Щоправда, руккола швидко в'яне та втрачає зовнішній вигляд, тому з неї варто приготувати соус. Він буде ідеальний і до шашликів, і до відбивних, і до пасти, і до салату з овочів. Консистенція такого соусу ніжна, а смак пікантний. Варто його приготувати — це не забере багато часу.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Готуючи соус із руколи, добре її промийте, — каже Елла Іванова. — Його можна їсти з хлібом, додати до салатів чи м'ясних страв. Люблю такі прості рецепти.

Соус із руколи

  • 100 г руколи
  • 1−2 столові ложки олії
  • Сіль та цукор на смак
  • 1−2 зубки часнику
  • Перець чилі
  • 1 чайна ложка винного оцту

Руколу, часник і перець подрібнити в блендері, додавши олію, винний оцет, сіль та перець.

І смачного!

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Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт смачного та легкого у приготуванні суші-торта.

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Фото з альбому Елли Іванової

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