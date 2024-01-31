Салат з яблуком, морквою та гранатом: чудова ідея до Дня святого Валентина

День святого Валентина наближається. Що приготувати до столу? Мабуть, щось смачне та легке. Ідеальний вибір — салат, незвичайний та яскравий. Рецептів у інтернеті зараз чимало. Та варто обирати перевірені, щоб не зіпсувати продукти та не змарнувати час.

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Подавайте такий салат у гарному посуді. Атмосфера завжди важлива та впливає на смак.

Рецептом вишуканої страви з «ФАКТАМИ» поділилась співачка та кулінарна блогерка Анна Конда.

- Цей салат смачний та корисний, — говорить Анна Конда. — Він дуже апетитно виглядає на тарілці. Спробуйте — не пожалкуєте!

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Салат з яблуком, морквою та гранатом Інгредієнти: РЕКЛАМА салатний мікс 60 г

морква 1шт.

яблуко 1 шт.

гранат 1 шт. (маленький)

волоські горіхи

оливкова олія

сік лимону

сіль та перець (за смаком)

Подрібнюємо салатний мікс, натираємо на терці яблуко та моркву, додаємо зерна граната та змішуємо всі інгредієнти. Далі подрібнюємо горішки та додаємо до суміші. Збризкуємо соком лимону та заправляємо оливковою олією. Все гарно перемішуємо та подаємо до столу.

Смачного!

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Анна Конда: «Цей салат смачний та корисний»

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Фото з альбому Анни Конди

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