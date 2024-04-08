Мати Кейт Керол Міддлтон відчайдушно намагається захистити її від нового руйнівного удару для сім'ї, оскільки вона проходить лікування від раку, пише Us Weekly.

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69-річна Керол та її чоловік Майкл Міддлтон, які також є батьками Піппи та Джеймса Міддлтон, зіткнулися з серйозними боргами, які вони, як повідомляється, не в змозі виплатити. Пара не може знайти понад 329 000 доларів США на послуги фірми з питань банкрутства для свого бізнесу The Party Pieces Company, що перебуває у скрутному становищі. Фірма, відповідальна за вирішення питання неплатоспроможності бізнесу Керол, визнала, що подружжя не може сплатити всю суму. Компанія Party Pieces Company, заснована Міддлтонами у 1987 році, в червні минулого року потрапила під процедуру банкрутства, заборгувавши кредиторам 2,6 мільйона фунтів стерлінгів.

Але поки сім'я вирішує свої бізнес-проблеми, Керол, яка була поруч з Кейт під час її боротьби з раком, сповнена рішучості не допустити, щоб її дочка турбувалася про їхні проблеми.

«Керол відчайдушно робить все можливе, щоб Кейт повністю зосередилася на своєму одужанні, — розповідає джерело. — Це дуже тривожний час для сім'ї, але вони не шукають ніякої допомоги від своїх дітей і не хочуть, щоб вони хвилювалися. Кейт та її батьки дуже близькі, вони завжди спілкуються один з одним, але розмови про бізнес заборонені, оскільки їй потрібно зосередитися на своєму здоров'ї. Керол буде робити все можливе, щоб уберегти доньку від стресу під час проходження хіміотерапії. Party Pieces розпався, і це було спустошливо для сім'ї, але Керол зараз найбільше турбується про благополуччя Кейт».

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До одруження з принцом Вільямом Кейт працювала менеджером проєктів у компанії Party Pieces. Вона закінчила свою роботу в цій компанії напередодні їхнього з принцом весілля у 2011 році.

Королівський помічник сказав тоді журналу People: «Вона передала свою роботу колегам і тепер готується до свого майбутнього життя».

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У 2021 році з'явилися повідомлення про те, що Party Pieces зазнала значних збитків у розмірі понад 250 000 фунтів стерлінгів (316 000 доларів США) внаслідок наслідків пандемії. Незважаючи на це, бізнес започаткував роздрібне партнерство в США. Однак незабаром майбутнє бізнесу стало непевним, оскільки двоє з трьох фінансових спонсорів, магнат білизняного бізнесу Стівен Бентвуд і колишній голова футбольного клубу «Оксфорд Юнайтед» Дерріл Ілз, пішли з посад директорів.

Тоді компанія звернулася до консалтингової компанії Interpath з проханням запропонувати їм варіанти, які включали «продаж або пошук нових інвесторів». Після цього компанія потрапила під адміністрацію з боргом у понад 2,5 мільйона фунтів стерлінгів (3,16 мільйона доларів США).

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«Через проблеми з грошовими потоками компанії та нездатність забезпечити додаткове фінансування, порятунок компанії… є недосяжним», — йдеться у звіті, поданому до Companies House у червні 2023 року.

Раніше «ФАКТИ» писали про статки членів королівської сім’ї.

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