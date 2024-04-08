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«Шкода маленьку Аделіну»: колишня Джеджули про спілкування шоумена з донечкою

21:31 8 квітня 2024
Юлія Леус і Андрій Джеджула

Блогерка Юлія Леус, ексдружина ведучого Андрія Джеджули, зізналась, чи спілкується він із донькою та чи сплачує аліменти. Наразі жінка із дитиною мешкають у Польщі, й чоловік не цікавився донькою вже понад 6 місяців.

«Мені шкода маленьку Аделіну, адже їй не вистачає батька», — розповіла вона підписникам.

Юлія Леус із донькою Аделіною

За словами Юлії, Андрій сплачує аліменти. Проте лише тому, вважає вона, бо мусить це робити згідно з законом.

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«Якщо ви гадаєте, що люди змінюються, то це не той випадок. За пів року він жодного разу не поцікавився нею. Я вже мовчу, що міг би зателефонувати, щоб побачити. Якісь аліменти платить, тому що держава зобов'язує. На цьому все. І головне — судиться за неї. Мені її дуже шкода, бо чоловічої уваги їй не вистачає», — сказала Леус.

Раніше Андрій Джеджула стверджував, що цікавиться дитиною постійно, але їхньому спілкуванню перешкоджає колишня дружина.

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