Саме до посту: смачний салат з буряку та інгредієнтів, які завжди є вдома

Українці з упевненістю називають буряк своїм суперфудом і готують з ним чимало цікавих страв (і це не лише борщ чи вінегрет). Він не лише смачний, але й має корисні властивості:

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для здоров’я серця, адже має великий вміст фолієвої кислоти, яка грає ключову роль у рості та розвитку серця;

для травної системи — завдяки високому вмісту клітковини;

для мозку — природні нітрати, які містяться у коренеплоді, здатні роботу мозку, сприяючи розширенню кровоносних судин і, таким чином, посилюючи приплив крові до мозку.

Тож варто урізноманітнити своє меню, приготувавши з буряком щось новеньке. Наприклад, салат з часником і сметаною (під час посту від неї можна відмовитися), рецепт якого виклали у Telegram-групі «Проста кулінарія».

Що потрібно:

250 г буряка (варений або запечений);

100 г сиру;

2 варених білки (жовтки додаємо до сметани);

30 г подрібнених горіхів;

зелена цибулька;

1−2 зубчики часнику;

2−3 ст л сметани;

сіль, перець за смаком.

Як приготувати

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Все дуже просто! Обʼєднуємо натерті на грубій терці буряк, сир, білок. Додаємо дрібно нарізану цибульку, дрібно перемелені горіхи. У сметану додаємо варені жовтки, вичавлений часник, сіль, перець. Заправляємо салатик.

Зверніть увагу також на салат із запеченою редискою, рецептом якого поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

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