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Салат із запеченою редискою: такого ви напевно не куштували

22:27 30 березня 2024
Салат із запеченою редискою

Відкривати нові смаки так само цікаво, як відкривати для себе нові твори мистецтва. Часом це відбувається досить несподівано. Наприклад, вас чимось пригощають у гостях. Іноді такі відкриття відбуваються в подорожах. А іноді — завдяки інтернету, де ви виявляєте новий рецепт ласощів.

Рецептом салату із запеченою редискою поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка стверджує, що з бадилля редиски, буряка та моркви можна приготувати чимало смачних страв.

- А ви куштували салат із запеченою редискою? Він дуже смачний і незвичайний, — каже Елла Іванова. - Думаю, варто приготувати і здивувати ним рідних і близьких. Після запікання редиска зовсім змінює свій смак.

Салат із запеченою редискою

  • 200 г редиски
  • 1 морквина
  • Листя салату
  • 1 червона цибулина

Для заправки

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  • 2 столові ложки олії
  • Сіль
  • Цукор (або мед)
  • 1 чайна ложка гірчиці в зернах
  • 1 чайна ложка соку лайма

Нарізаємо редиску та моркву, додаємо сіль, цукор, олію та запікаємо при 180 градусах хвилин 15. Додаємо листя зеленого салату, цибулю та заправляємо заправкою з зазначених вище інгредієнтів. Перемішуємо.

Смачного!

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Нагадаємо рецепт салату з редискою, огірком і твердим сиром.

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