Салат із запеченою редискою: такого ви напевно не куштували
Відкривати нові смаки так само цікаво, як відкривати для себе нові твори мистецтва. Часом це відбувається досить несподівано. Наприклад, вас чимось пригощають у гостях. Іноді такі відкриття відбуваються в подорожах. А іноді — завдяки інтернету, де ви виявляєте новий рецепт ласощів.
Рецептом салату із запеченою редискою поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка стверджує, що з бадилля редиски, буряка та моркви можна приготувати чимало смачних страв.
- А ви куштували салат із запеченою редискою? Він дуже смачний і незвичайний, — каже Елла Іванова. - Думаю, варто приготувати і здивувати ним рідних і близьких. Після запікання редиска зовсім змінює свій смак.
Салат із запеченою редискою
- 200 г редиски
- 1 морквина
- Листя салату
- 1 червона цибулина
Для заправки
- 2 столові ложки олії
- Сіль
- Цукор (або мед)
- 1 чайна ложка гірчиці в зернах
- 1 чайна ложка соку лайма
Нарізаємо редиску та моркву, додаємо сіль, цукор, олію та запікаємо при 180 градусах хвилин 15. Додаємо листя зеленого салату, цибулю та заправляємо заправкою з зазначених вище інгредієнтів. Перемішуємо.
Смачного!
Нагадаємо рецепт салату з редискою, огірком і твердим сиром.24
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