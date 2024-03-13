Нічого складного немає: як правильно прати подушки та чохли

Килими, дивани та найчастіше подушки можуть вбирати в себе запахи, бруд та олії звідусіль. Часто подушки, зокрема, можуть контактувати з домашніми тваринами, брудом, алергенами та людьми майже щодня. В результаті цього контакту утворюється багато частинок, які з часом можуть накопичуватися, утворюючи видимий бруд або неприємний запах. На щастя, подушки можна не тільки «просмажувати» на сонці, як це робили наші мами та бабусі, а й легко прати, пише Southern Living.

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Проведіть інвентаризацію: чи є на вашій подушці фурнітура, наприклад, блискавка? Чи є видимі плями, які потребують першочергової обробки? Чи наповнена внутрішня частина вашої подушки ватою, піною або пір'ям? Можливо, на подушці навіть є етикетка з рекомендаціями щодо догляду. Якщо ви точно знаєте, який у вас тип подушки, це дозволить вам правильно вибрати підхід до чищення.

Чохли слід прати приблизно кожні 3 тижні, а подушки — раз на два місяці. Вийміть подушку з чохла та відкладіть її вбік. Точково обробіть особливо проблемні місця, зануривши м'яку зубну щітку або мочалку в тазик з теплою водою і невеликою кількістю м'якого миючого засобу та обережно почистить пляму.

Замочіть чохол (або кілька, якщо ви чистите кілька подушок) у тазику з теплою водою і кількома краплями м'якого миючого засобу. Залиште на кілька хвилин, обережно перемішуючи їх рукою, щоб полегшити процес чищення. Після замочування вийміть з тазика і промийте чистою прохолодною водою, доки не змиєте весь миючий засіб. Відіжміть зайву воду і повісьте на вішалку або розкладіть на чистих рушниках, щоб вони висохли.

Використовуйте невелику кількість прального порошку. Більшість людей регулярно використовують занадто багато прального порошку, а перевантаження маленького циклу може призвести до того, що піна залишиться у тканинах, зробивши їх неміцними та безформними.

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При машинному пранні спільне прання кількох подушок допомагає збалансувати пральну машину, що робить процес прання більш плавним і ефективним. Подушки краще періть на теплому, делікатному режимі.

Якщо ви перете подушки разом з наповнювачами (або подушки зашиті і не мають знімних наповнювачів) у пральній машині з верхнім завантаженням, покладіть їх на протилежні боки пральної машини, щоб завантаження залишалося збалансованим).

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Обидві подушки вийміть з пральної машини і повісьте (або розкладіть) на вішаку або на рушниках, поки вони не висохнуть приблизно на три чверті. Потім скористайтеся режимом сушіння для пуху, щоб завершити процес.

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Якщо ви перете подушки з наповнювачами, найкраще сушити їх у сушильній машині на низькій температурі. Повне висихання подушок — це ключ до уникнення появи цвілі або бактерій, які процвітають у вологому середовищі.

Пір'яні подушки, як відомо, важко чистити, адже їхнє сушіння — це така рутинна робота. Тим не менш, час від часу їх потрібно чистити. Ось як це зробити: періть у пральній машині на теплому делікатному режимі. Сушіть подушки кілька разів у сушарці на низькій температурі. Після завершення першого циклу одразу ж розпочніть другий — і, можливо, навіть третій.

Ключ до успіху — висушити подушки так, щоб вони були сухими до самої серцевини (а не просто сухими на дотик). Використання декількох циклів у сушарці — найкращий спосіб забезпечити сухість подушок.

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