Засіб, який очищає каналізацію краще за «крота»: зробіть так, і засори в раковині перестануть бути проблемою

Часом буває, коли засмічення в трубах застає господиню зненацька, а під рукою немає знайомого всім засобу «Кріт».

У цьому випадку на допомогу прийдуть підручні засоби, як-то миючий засіб для посуду, звичайна сіль та оцет.

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Вам треба буде змішати 100 мл миючого засобу, столову ложку солі та 100 мл оцту. Цей розчин не лише позбавить труби від засмічень, але й прибере неприємний запах.

Добре розмішавши отриману густу рідину слід залити в отвір раковини, попередньо оброблений харчовою содою.

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Таку суміш можна залити в раковину перед сном, а вранці — промити трубу великою кількістю гарячої води. Вона змиє всі засмічення, які розчинилися за ніч.

Можна вчинити і простіше — нагріти воду в чайнику, залити у зливний отвір рідину для миття посуду, а потім — кип’ячену воду (вона не повинна досягати 100 С). Після цього насипте стакан харчової соди та залийте зверху стаканом оцту. Ви почуєте шипіння, яке й призведе до видалення залишків їжі в трубі.

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Почекайте 5 хвилин і знову залийте в отвір кип’ячену воду. Використовуйте для змивання 2 чашки гарячої води.

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А для того, щоб у каналізаційній трубі не накопичувалися залишки їжі, візьміть собі за звичку проводити таку очисну процедуру щотижня.

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