Любителі шоколаду, як правило, обожнюють брауні — соковитий і ніжний. Приготувати його вдома обійдеться набагато дешевше, ніж купити в ресторані або кафе. Та й домашня випічка є домашня.

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Рецептом ласощів поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— З шоколадних десертів це мій любимий, — каже Елла Іванова. — Готується він просто. Нічого не треба збивати. А результат перевершить ваші очікування.

Брауні 350 г шоколаду

250 г вершкового масла

5 яєць

150 г цукру

50 г коричневого цукру

2 столові ложки какао

½ чайної ложки солі

150 г борошна

У миску завантажуємо шоколад, масло, сіль, какао.

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Ставимо на водяну баню, розтоплюємо.

Знімаємо миску з плити, додаємо цукор двох видів.

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Добре розмішуємо, нічого не збиваємо.

Додаємо поступово яйця. Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

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Вводимо борошно, не збиваємо. Борошно має бути просіяним.

Замішуємо, але недовго. Форму застеляємо пергаментом. Випікаємо за температури 180 градусів 35 хвилин. Духовку не відкриваємо перші 20 хвилин. Дістаємо і даємо постояти ще мінімум годину. А потім — нехай увесь світ зачекає!

Смачного!

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт приготування брауні без борошна та цукру, який можна їсти навіть тим, хто стежить за талією.

А відома кулінарка Тетяна Литвинова розповіла, як приготувати неймовірно смачний десерт брауні чизкейк.

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