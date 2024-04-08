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Шоколадна насолода — брауні: легко і просто

22:25 10 квітня 2024
брауні

Любителі шоколаду, як правило, обожнюють брауні — соковитий і ніжний. Приготувати його вдома обійдеться набагато дешевше, ніж купити в ресторані або кафе. Та й домашня випічка є домашня.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— З шоколадних десертів це мій любимий, — каже Елла Іванова. — Готується він просто. Нічого не треба збивати. А результат перевершить ваші очікування.

Брауні

  • 350 г шоколаду
  • 250 г вершкового масла
  • 5 яєць
  • 150 г цукру
  • 50 г коричневого цукру
  • 2 столові ложки какао
  • ½ чайної ложки солі
  • 150 г борошна

У миску завантажуємо шоколад, масло, сіль, какао.

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Ставимо на водяну баню, розтоплюємо.

Знімаємо миску з плити, додаємо цукор двох видів.

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Добре розмішуємо, нічого не збиваємо.

Додаємо поступово яйця. Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

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Вводимо борошно, не збиваємо. Борошно має бути просіяним.

Замішуємо, але недовго. Форму застеляємо пергаментом. Випікаємо за температури 180 градусів 35 хвилин. Духовку не відкриваємо перші 20 хвилин. Дістаємо і даємо постояти ще мінімум годину. А потім — нехай увесь світ зачекає!

Смачного!

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт приготування брауні без борошна та цукру, який можна їсти навіть тим, хто стежить за талією.

А відома кулінарка Тетяна Литвинова розповіла, як приготувати неймовірно смачний десерт брауні чизкейк.

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