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Брауні без борошна та цукру: можна навіть тим, хто слідкує за талією

20:16 13 березня 2024
Брауні без борошна та цукру

Брауні — один з улюблених шоколадних десертів. Він надзвичайно смачний, низькокалорійний, легко та швидко готується, було б лише бажання. А коли він ще й корисний, і його не треба відпрацьовувати в залі, то це ідеально, ділиться фудблогерка Софія Гаврильців, яка раніше давала рецепт найніжнішого та дуже ефектного десерту.

Склад:

  • 4 середніх яблука
  • 4 яйця
  • 50 г какао порошку
  • 1 ч.л. розпушувача
  • 20 г вершкового масла

Спосіб приготування:

Яблука почистити від шкірки та серцевини, порізати на кубики, за допомогою погружного блендера подрібнити до стану пюре. Під час збивання додати яйця, порошок какао, розпушувач, розтоплене вершкове масло кімнатної температури, об’єднати усі складники. Вилити в форму з пергаментом і випікати в розігрітій духовці при 180 градусах 40 — 50 хв. Після випікання повністю охолодити. За бажанням брауні можна прикрасити горішками, або улюбленими ягодами, морозивом, також можна полити розтопленим шоколадом.

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