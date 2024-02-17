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Шоколадний брауні з горіхами: ідеально до кави

20:17 18 лютого 2024
Шоколадний брауні з горіхами

Традиційний американський десерт — брауні (класичний рецепт від Володимира Ярославського тут), завоював популярність у всьому світі. Усе тому, що не лише смачний, а й швидко готується з доступних інгредієнтів. Його назва походить від кольору десерту, а він буває виключно brown, що в перекладі означає коричневий, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.

Інгредієнти:

  • шоколад (не менше 73%) — 150 г
  • апельсин (цедра) — 2 ст. л.
  • пшеничне борошно — 60 г
  • цукор — 100 г
  • яйця — 3 шт.
  • какао-порошок — 10 г
  • вершкове масло 82,5% - 80 г
  • розпушувач — 5 г
  • волоські горіхи — 100 г
  • ванілін — до свого смаку

Приготування:

Розтоплюємо шоколад з маслом на водяній бані.

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Яйця збиваємо з цукром до однорідної консистенції.

З’єднуємо шоколадну та яєчну суміші, додаємо спеції та цедру апельсина. Гарно перемішуємо. Додаємо подрібнені горіхи.

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Поєднуємо сухі інгредієнти і шоколадно-яєчну суміш. Перемішуємо всі інгредієнти. Переливаємо суміш у форму і випікаємо 35 хвилин при 180 градусах.

Якщо ви хочете спробувати «полегшений» варіант такого смаколика, варто цукор замінити на 1 ст. л. меду, пшеничне борошно замінити на вівсяне або рисове, а замість вершкового масла можна використати оливкову або кокосову олії — 2 ст. л.

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Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт веганського брауні від Тетяни Литвинової та міс Всесвіт Україна.

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