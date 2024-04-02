Неймовірно смачний десерт: брауні чизкейк від Тетяни Литвинової підкорить всіх, хто його скуштує

Брауні — це один з улюблених шоколадних десертів. Готується у вигляді тістечка, торту, пирога або кексу з досить вологим м'якушем.

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Відома кулінарка Тетяна Литвинова, чиї рецепти до вподоби нашим читачам, запропонувала приготувати брауні чизкейк.

За її словами, цей солодкий і ситний десерт поєднує шоколадний брауні і ніжний чизкейк, створюючи ідеальне поєднання текстур і смаків.

Майстриня впевнена, що його оцінять ті, хто полюбляє солодке і не тільки.

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Брауні чизкейк

Інгредієнти:

Яйця 3 шт,

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Цукор 75 г,

Олія соняшникова 120 г,

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Борошно 130 г,

Сіль щіпка,

Розпушувач 7 г,

Какао 3 ст л 40 г.

Для сирного шару

Сир 9−20% жирність 300 г,

Цукор 100 г,

Яйце,

Розморожена вишня 200 г,

Кукурудзяний крохмаль 1 ст л.

Сам процес приготування кулінарка показала в своєму ролику.

Раніше Тетяна Литвинова запропонувала рецепт веганського брауні, а також розповіла, як приготувати найсмачніші хачапурі з сиром.

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