Неймовірно смачний десерт: брауні чизкейк від Тетяни Литвинової підкорить всіх, хто його скуштує
Брауні — це один з улюблених шоколадних десертів. Готується у вигляді тістечка, торту, пирога або кексу з досить вологим м'якушем.
Відома кулінарка Тетяна Литвинова, чиї рецепти до вподоби нашим читачам, запропонувала приготувати брауні чизкейк.
За її словами, цей солодкий і ситний десерт поєднує шоколадний брауні і ніжний чизкейк, створюючи ідеальне поєднання текстур і смаків.
Майстриня впевнена, що його оцінять ті, хто полюбляє солодке і не тільки.
Брауні чизкейк
Інгредієнти:
Яйця 3 шт,
Цукор 75 г,
Олія соняшникова 120 г,
Борошно 130 г,
Сіль щіпка,
Розпушувач 7 г,
Какао 3 ст л 40 г.
Для сирного шару
Сир 9−20% жирність 300 г,
Цукор 100 г,
Яйце,
Розморожена вишня 200 г,
Кукурудзяний крохмаль 1 ст л.
Сам процес приготування кулінарка показала в своєму ролику.
Раніше Тетяна Литвинова запропонувала рецепт веганського брауні, а також розповіла, як приготувати найсмачніші хачапурі з сиром.3
Читайте нас у Facebook