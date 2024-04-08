Ексфутболістові збірної України зламали лицьову кістку

Нападник «Полісся» Пилип Будківський, хиба якого з пенальті коштувала житомирянам місця у фіналі Кубка України, отримав важку травму в переможному поєдинку УПЛ проти «Миная» (3:2).

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32-річний форвард, в активі якого 6 матчів у футболці збірної України, вийшов на заміну на 60-й хвилині, але не зміг завершити гру, вдарившись в одному з епізодів головами з гравцем суперників Дмитром Піддубним. Лікарі «Полісся» довго не могли зупинити кровотечу на голові лідера команди. Зрештою, Пилипа довелося доправити до лікарні для більш ретельного обстеження. До речі, оскільки на той момент «Полісся» вже зробило всі заміни, гостям довелося догравати зустріч у меншості.

«У нього перелом кістки обличчя — тяжка травма. Це перший вердикт лікарів. Але ще спілкуватимемося з медиками, щоб ми отримали точні дані про травму», — сказав головний тренер «Полісся» Сергій Шищенко у коментарі УПЛ ТБ.

Додамо, що «Полісся», яке розпрощалося з колишнім наставником Юрієм Калитвинцевим, ціною травми лідера атак перервало у Минаї свою 8-матчеву серію без перемог у чемпіонаті України.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що одноклубник українця введений у штучну кому після моторошного зіткнення з суперником.

Фото ФК «Полісся»

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