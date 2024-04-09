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Вбивці троянд: садівники назвали найнебезпечніші рослини, які не можна садити поряд із королевою квітів

13:03 9 квітня 2024
Троянда

Троянди, які на дачі можно омолодити за допомогою харчової соди, погано переносять сусідство з деякими рослинами.

Як пише канал «Дача. Сад та город», певне сусідство може буквально погубити троянди.

По-перше, це великі хвойні та береза. Хвоя підкисляє ґрунт, що троянді не подобається, а ще дає густу тінь. А у берези — потужна коренева система, що висмоктує всі корисні речовини і залишає троянди ні з чим.

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По-друге, це папороті та хости. Такі рослини люблять тінь і вогкість, а троянди — ні.

По-третє, це ізостегія, вербейник, енотера. Ці рослини іноді садять внизу троянд, але робити цього не можна, тому що їхня коренева система дуже агресивна і забере y троянд все, що необхідно для їхнього нормального розвитку.

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Калій, який потрібен трояндам, можуть дати бананові шкурки. Їх можна закопати у яму поряд з кущем троянди, щоб вони компостувалися природним шляхом. А коли троянда виросте, закопуйте шкурки у верхній шар ґрунту.

Фото Pixabay

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