Поки що тільки через Viber: «Ощадбанк» розпочав розблокування карток переселенців

Банківські картки отримувачів пенсій та соцвиплат в Ощадбанку, які пройшли ідентифікацію, почали розблоковувати. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року. Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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«Відповідне питання розглянули на щотижневому засіданні Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук. На цей момент процедура щодо розблокування карток зазначених громадян можлива тільки через Viber. По перших 59 зверненнях, які були передані Пенсійним фондом України на опрацювання до 27 березня 2024 року, вже почала відбуватися відеоідентифікація для зняття лімітів. У зв’язку з цим Ощадбанк повідомив, що вдалося зв’язатися із майже 30 клієнтами банку, картки яких у результаті були розблоковані. До Ощадбанку було передано вже близько 300 звернень ВПО щодо розблокування карток, які надійшли на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548 та до громадської організації „Донбас СОС“», — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що наразі розглядається можливість розширення Ощадбанком каналів для контактування з клієнтами, які перебувають на ТОТ. А також врахування потреб осіб із порушеннями зору чи слуху під час проведення відеоідентифікації шляхом залучення перекладача жестової мови або персонального асистента.

Раніше «ФАКТИ» писали, чи заблокують пенсійний рахунок, якщо не пройти обов’язкову ідентифікацію.

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