Перерахунок пенсій у квітні: чому українці його не відчують зараз

У квітні в Україні проведуть перерахунок пенсій, проте пенсіонери не отримають негайного підвищення. Про це повідомляє пенсійний експерт Сергій Коробкін, пише Соцпортал.

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«За фактом цього перерахунку з 1 квітня 2024 року не буде. Тобто, він буде, але пізніше. Перерахунок зроблять, найімовірніше, у травні. А в червні зроблять доплату за квітень і травень. І цей перерахунок стосується не всіх громадян», — заявив експерт.

За його словами, перерахунок не відчується у квітні через особливості звітності до Пенсійного фонду. Наразі до ПФУ подають звітність щокварталу, тож Фонд ще не має даних про сплату внесків за січень, лютий та березень 2024 року. Таким чином визначити, хто має право на перерахунок пенсій по стажу поки неможливо. Раніше таку звітність подавали щомісяця.

Також експерт зазначив, що цей перерахунок торкнеться не всіх пенсіонерів. Тобто не всі, хто працюють, дочекаються на підвищення навіть в червні.

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Він зазначив, що перерахунок проводять індивідуально стосовно конкретної людини. Першочергово враховують страховий стаж, проте іноді перерахунок можуть зробити за заробітною платою, якщо це вигідніше.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що змінилося для українців з 1 квітня.

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