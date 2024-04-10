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Домашня ковбаса зі свинини: смакота до Великодня

20:18 13 квітня 2024
Домашня ковбаса зі свинини

Після Великого посту християни святкують Христове Воскресіння та вживають багато смачних страв. Традиційно в це свято на столі повинна бути домашня ковбаса.

Домашня ковбаса — великодня страва, яку кладуть у кошик, щоб освятити на святковому богослужінні. Це родинний рецепт домашньої ковбаси від кулінарки Світлани Юрченко.

Інгредієнти:

  • 1,5 кг свинини з салом (ошийок)
  • 3−5 зубків часнику (або на свій смак)
  • 1 ч.л. чорного меленого перцю
  • 1 ст.л. солі
  • 200 мл бульйону чи води у фарш

Для варки:

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  • 2,5 л води холодної
  • 2 шт. лаврового листа
  • 15 шт. перцю чорного горошком
  • 5 шт. перцю духмяного горошком
  • 1ч.л. солі

Для приготування беремо 1,5 кг жирної свинини (ошийок) або 1 кг нежирного м’яса та 0,5 кг сала. Нарізати мілкими кубиками (щоб м’ясо легко нарізалося, варто потримати його пів години в морозильній камері). Нарізане м’ясо (з салом та спеціями), добре вимішуємо руками чи за допомогою кухонної машини 10 хвилин.

Поступово додаємо бульйон чи крижану воду в декілька прийомів. Коли м’ясо з’єднається волокнами в єдину масу, начиняємо підготовлені оболонки. Ковбаси залишаємо у холодильнику на ніч для кращого маринування.

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Миску з ковбасами варто обмотати харчовою плівкою. Перед тим, як варити, ковбаси обов’язково проколоти голкою чи зубочисткою з обох боків, тоді закладаємо в каструлю з холодною водою, додаємо у воду спеції та сіль.

Після закипання води, варимо на найменшому вогні пів години, знімаємо піну. Кожне наступне кільце ковбаси кладемо в холодну воду + спеції. Ковбасу підсмажуємо на пательні, додаючи смальцю, або запікаємо в духовці (протягом 10 хвилин з кожної сторони) до зарум'янення.

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Нагадаємо рецепт боб левешу — нереально смачної закарпатської страви.

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