Домашня ковбаса зі свинини: смакота до Великодня
Після Великого посту християни святкують Христове Воскресіння та вживають багато смачних страв. Традиційно в це свято на столі повинна бути домашня ковбаса.
Домашня ковбаса — великодня страва, яку кладуть у кошик, щоб освятити на святковому богослужінні. Це родинний рецепт домашньої ковбаси від кулінарки Світлани Юрченко.
Інгредієнти:
- 1,5 кг свинини з салом (ошийок)
- 3−5 зубків часнику (або на свій смак)
- 1 ч.л. чорного меленого перцю
- 1 ст.л. солі
- 200 мл бульйону чи води у фарш
Для варки:
- 2,5 л води холодної
- 2 шт. лаврового листа
- 15 шт. перцю чорного горошком
- 5 шт. перцю духмяного горошком
- 1ч.л. солі
Для приготування беремо 1,5 кг жирної свинини (ошийок) або 1 кг нежирного м’яса та 0,5 кг сала. Нарізати мілкими кубиками (щоб м’ясо легко нарізалося, варто потримати його пів години в морозильній камері). Нарізане м’ясо (з салом та спеціями), добре вимішуємо руками чи за допомогою кухонної машини 10 хвилин.
Поступово додаємо бульйон чи крижану воду в декілька прийомів. Коли м’ясо з’єднається волокнами в єдину масу, начиняємо підготовлені оболонки. Ковбаси залишаємо у холодильнику на ніч для кращого маринування.
Миску з ковбасами варто обмотати харчовою плівкою. Перед тим, як варити, ковбаси обов’язково проколоти голкою чи зубочисткою з обох боків, тоді закладаємо в каструлю з холодною водою, додаємо у воду спеції та сіль.
Після закипання води, варимо на найменшому вогні пів години, знімаємо піну. Кожне наступне кільце ковбаси кладемо в холодну воду + спеції. Ковбасу підсмажуємо на пательні, додаючи смальцю, або запікаємо в духовці (протягом 10 хвилин з кожної сторони) до зарум'янення.
Нагадаємо рецепт боб левешу — нереально смачної закарпатської страви.96
Читайте нас у Facebook