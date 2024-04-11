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Як прибрати плями з подушок: два простих способи

13:39 11 квітня 2024
Подушки

Лимон, який допоможе прибрати бруд та неприємні запахи під час прибирання оселі, може стати у нагоді господиням, у яких пожовтіли подушкки чи на них з'явилися плями.

Для цього, як пише porady.24tv.ua, сік лимону потрібно змішати з харчовою содою. До речі, ця суміш також допомогає позбутися складних плям на одязі.

Пасту наносять на плями та залишають приблизно на 30 хвилин, після цього ретельно миють подушку.

Також задля повернення подушкам білого кольору можна скористатимя перекисем водню, який змішують з водою у пропорції 1:1. Рідину наносять на забруднені ділянки на кілька хвилин і промивають. Втім, перед цим радять перевірити розчин на невеликій ділянці — чи не пошкодить він тканину.

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А якщо настояти лимон чи апельсин на оцті, можна зробити засіб для очищення раковин, посуду і вікон.

Фото Pixabay

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