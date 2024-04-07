Не викидайте шкірки від цитрусових: ця настойка ідеально відмиє посуд, раковину і навіть вікна

Апельсинова шкірка може бути корисною не лише на городі. Кмітливі домогосподарки здогадалися робити з неї ефективний засіб для чищення з приємним ароматом. Досить просто настояти її з водою, щоб отримати натуральний продукт, яким можна до кристального блиску відмити посуд, раковину і навіть вікна, пише ElegantWoman.

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Інгредієнти:

• Апельсин — 1 шт.

• Лимон — 1 шт.

• Оцет 9% - 300−400 мл

1. Апельсин і лимон (можна використовувати й інші цитрусові для отримання бажаного аромату) чистимо, складаємо цедру в відповідну за розмірами банку з кришкою.

2. Заливаємо шкірку столовим оцтом доверху, закриваємо кришкою і даємо настоятися протягом 2 тижнів.

3. Проціджуємо оцет, який настоявся, який до цього моменту повністю втрачає свій запах, і переливаємо його в резервуар пульверизатора. За бажання аромат засобу можна скоригувати, додавши кілька крапель улюбленої ефірної олії.

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Натуральний засіб для чищення з приємним цитрусовим ароматом готовий!

Достатньо нанести невелику його кількість на посуд, скло, раковину, стінки душової кабіни або ванни, почекати трохи і протерти насухо ганчіркою.

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