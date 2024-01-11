білорусь будує нове військове містечко за 40 км від кордону з Україною

Міністерство оборони білорусі, до якої завершено постачання ядерної зброї з рф, будує нове військове містечко в Гомельській області на сході країни, за 40 км від кордону з Україною. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

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Будівництво містечка, яке розпочалося у 2023 році, планують завершити у 2027 році, але першу його частину планують здати в експлуатацію вже у березні цього року.

Видання пише, що будівництво нового військового об'єкта може бути пов'язане із заявою самопроголошеного очільника білорусі олександра лукашенка про створення у 2022 році Південного оперативного командування у складі збройних сил.

Український військовий експерт Олег Жданов розповів Радіо Свобода, що у новому військовому містечку, найімовірніше, буде розміщений гарнізон для захисту кордону.

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«Але якщо відбудеться політичне возз'єднання білорусі та росії, доктрина зміниться на наступальну, — оцінив експерт. — Не здивуюсь, якщо вздовж білорусько-українського кордону побудують ще кілька таких об'єктів».

Колишній білоруський офіцер, який нині воює у складі полку імені Калиновського Збройних сил України, сказав Радіо Свобода, що нове містечко може стати в нагоді у разі нападу на Україну з півночі з метою захоплення Чернігова.

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Раніше повідомлялося, що на Житомирщині на 15 років засудили російського агента, який за завданням ворога збирав розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони у регіоні. Пенсіонера-зрадника СБУ затримала біля кордону з білоруссю.

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