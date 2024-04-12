Зеленський ще у жовтні 2022 року доручив посилити захист енергооб'єктів, але реакції Кабміну не було, — Шкіль

Завдання захисту енергетичних об'єктів було поставлено президентом Зеленським ще в жовтні 2022 року.

Про це у Facebook повідомив засновник та CEO холдингу MS Capital Максим Шкіль.

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За його словами, у жовтні 2022 року у президента Зеленського відбулася нарада з військовими, представниками уряду із захисту енергетичних об'єктів. На ній було чітко поставлене завдання — забезпечити третій рівень захисту об'єктів енергетики.

«Зрозумівши важливість питання та масштаб загрози, Autostrada без фінансування з боку держави розпочала роботу у цілодобовому режимі, проінвестувала понад 100 млн доларів у матеріали та виробничі потужності — було закуплено 7 бетонних заводів, спеціальне обладнання, міксери, бурові машини, свабійні машини, закуплено понад 20 тис тонн металопрокату, проінвестовано понад 10 млн доларів в обладнання та запущено завод з виробництва металоконструкцій — все це зроблено для того, щоб забезпечити будівництво захисту об'єктів енергетики у максимально стислий термін, було задіяно понад 1000 працівників, організовано роботу у три зміни. у такий спосіб Автострада, як відповідальний бізнес, підійшла до доручення Верховного Головнокомандувача забезпечити захист енергетичних об'єктів в умовах війни!» — зазначив він.

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Шкіль заявив, що вказівки Зеленського було проігноровано, кошти не виділено, а фінансування повністю припинено.

«Ми зверталися з листами до Кабінету міністрів про виділення фінансування, але жодної реакції немає. З цими проблемами, мільярдними кредитами і боргами ми залишилися віч-на-віч. Припускаю, що розрахунок був такий, що обстрілів не буде і може якось воно обійдеться .» , — зазначив він.

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«Але сьогодні реалії інші — обстріли є, наслідки такої бездіяльності зазнають люди та бізнес, введені обмеження у постачанні електроенергії. Третій ступінь захисту через відсутність фінансування не зроблено. Будь-яка посада — це не тільки повноваження, а й відповідальність! Міністерство фінансів України оперує коштами платників податків, якщо не буде електроенергії, не буде і податків — це досить прості та очевидні речі, захист», — підсумував він.

Як повідомляли «ФАКТИ», у ніч на 11 квітня під час нічної масованої атаки з повітря було повністю зруйновано найбільшу теплову електростанцію України Трипільську ТЕС. Потужність Трипільської ТЕС складає близько 57%. Це найбільший постачальник електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Станція розташована на березі Канівського водосховища.

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У березні цього року росіяни повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. На цей час ВАТ «Центренерго» втратило 100% генерації.

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