39.09 / 39.61 42.12 / 42.79
Київ: +18
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Як з користю позбутися старих шин: автомобілістам підказали три варіанти

15:54 13 квітня 2024
Автомобільні шини

Старі шини, здається, дійсно можуть послужити ще чомусь корисному, крім того, щоб просто лежати безцільно, пише Твоя Машина.

Ось кілька несподіваних способів використання та утилізації старих шин:

Садівництво і прикраса: Якщо у вас є старі шини, ви можете використовувати їх для створення садових клумб або вазонів. Шини можна заповнити ґрунтом і посадити в них квіти або рослини. Це прекрасне рішення для озеленення вашої ділянки і додавання прикраси. Крім того, ви можете красиво оформити шини, пофарбувавши їх в обраний вами колір.

Фізичні вправи та спортивні тренування: Шини можна використовувати для створення домашньої тренажерної зони. Вони можуть слугувати чудовою альтернативою гантелям або камерам для підняття ваги. Також їх можна використовувати для проведення аеробних вправ, стрибків та інших фізичних тренувань. Шини мають достатню вагу і міцність, щоб бути ефективним снарядом для тренувань.

РЕКЛАМА

Переробка та утилізація: Зрештою, якщо ви не можете знайти їм нове застосування, старі шини можна утилізувати або переробити. Багато місцевих магазинів з продажу шин або підприємства з переробки приймають старі шини за помірну плату або навіть безкоштовно. Вони можуть бути перероблені в різні матеріали або використані як паливо для виробництва енергії.

Несподівані застосування старих шин можуть бути не тільки корисними, а й екологічно обґрунтованими. Замість того щоб викидати їх на звалище і забруднювати навколишнє середовище, ми можемо знаходити їм нові способи використання або утилізації.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали про головні критерії вибору літніх шин, а також про те, що водіям збираються збільшити штрафи «за шини».

РЕКЛАМА

43

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

військові

Топ-3 скандальних пунктів мобілізації: у кого заберуть авто, а кого — відправлять на повторну ВЛК

дівчата

Лавина щастя: названо знаки зодіаку, в чиє життя скоро постукають любов та добробут

старовинна карта України

«Якби путін знав, що про територію Україну писали російські царі, його б вхопив Кіндратій»: документи московії проти бункерного «історика»

військові

Мобілізація по-новому: які правила працюють вже зараз і що зміниться на початку травня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту