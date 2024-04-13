Як з користю позбутися старих шин: автомобілістам підказали три варіанти

Старі шини, здається, дійсно можуть послужити ще чомусь корисному, крім того, щоб просто лежати безцільно, пише Твоя Машина.

Ось кілька несподіваних способів використання та утилізації старих шин:

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Садівництво і прикраса: Якщо у вас є старі шини, ви можете використовувати їх для створення садових клумб або вазонів. Шини можна заповнити ґрунтом і посадити в них квіти або рослини. Це прекрасне рішення для озеленення вашої ділянки і додавання прикраси. Крім того, ви можете красиво оформити шини, пофарбувавши їх в обраний вами колір.

Фізичні вправи та спортивні тренування: Шини можна використовувати для створення домашньої тренажерної зони. Вони можуть слугувати чудовою альтернативою гантелям або камерам для підняття ваги. Також їх можна використовувати для проведення аеробних вправ, стрибків та інших фізичних тренувань. Шини мають достатню вагу і міцність, щоб бути ефективним снарядом для тренувань.

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Переробка та утилізація: Зрештою, якщо ви не можете знайти їм нове застосування, старі шини можна утилізувати або переробити. Багато місцевих магазинів з продажу шин або підприємства з переробки приймають старі шини за помірну плату або навіть безкоштовно. Вони можуть бути перероблені в різні матеріали або використані як паливо для виробництва енергії.

Несподівані застосування старих шин можуть бути не тільки корисними, а й екологічно обґрунтованими. Замість того щоб викидати їх на звалище і забруднювати навколишнє середовище, ми можемо знаходити їм нові способи використання або утилізації.

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Раніше «ФАКТИ» писали про головні критерії вибору літніх шин, а також про те, що водіям збираються збільшити штрафи «за шини».

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