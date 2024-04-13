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«Біжи від чоловіків, які…»: Маша Єфросиніна дала поради собі, 18-річній

19:59 13 квітня 2024
Маша Єфросиніна

Телеведуча та блогерка Маша Єфросініна, яка раніше назвала продукти, від яких відмовилась заради стрункої фігури, дала поради собі, вісімнадцятирічній.

«Що б я порадила собі вісімнадцятирічній», — написала вона в Instagram.

Вона перерахувала поради:

- Будь обережною з чоловіками, які не вміють тебе слухати та яким не цікаві твої інтереси.
- Дякуй чоловікам, які з тобою чесні, навіть, якщо їхня правда тобі неприємна.
- Якщо чоловік закінчує ваші стосунки — це зовсім не означає, що з тобою щось не так.
- Не привʼязуюйся до чоловіків, які знецінюють твої почуття.
- Не витрачай час на чоловіків, які не підкріплюють свої слова діями.
- Біжи від чоловіків, які самостверджуються за рахунок приниження тебе.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно ведуча Маша Єфросиніна та співачка Христина Соловій, які посварилися під час інтерв’ю через мовне питання, що викликало резонанс у суспільстві та хвилю хейту в обидві сторони, вирішили використати скандал з користю. Зірки неочікувано об’єдналися та зробили спільну заяву.

А блогер Олександр Волошин знову розкритикував Машу Єфросиніну.

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