Нема наукових підтверджень: дієтологиня розвіяла міфи про користь березового соку

Щороку навесні навколо стовбурів беріз скупчуються бутлі та пляшки: люди збирають березовий сік. Нерідко одна береза може бути з трьох боків обкладена бутлями. Якщо відкинути всі хвалебні статті на кшталт «березовий сік дуже корисний», дієтологиня Оксана Скиталінська пояснила, чи дійсно це той напій, без якого не можна обійтися.

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«У складі березового соку 99% води, цукру від 0,2 до 1,5%, білок і жири — сліди. Мідь, залізо, фосфор, кремній та інші — сліди, тобто нуль цілих і трохи десятих або і сотих, — написала Оксана Скиталінська. — Найбільше калію та магнію, але значно менше, ніж у салаті зі свіжої капусти. Скільки фітонцидів? Дуже мало, в сотні разів менше, ніж у маленькому зубці часнику чи шматочку цибулі. Тому вони не можуть вбити мікроби та посилити імунітет.

Немає жодних клінічних досліджень «цілющих» властивостей березового соку. Так, він смачний, ледь солодкуватий через присутність цукрів, прохолодний. Люди використовують сезон березового соку для «очищення» та «лікування».

Березовий сік для берези — це життєво важливі поживні речовини для дерева, щоб воно могло рости та розвиватись. Збираючи багато соку, людина позбавляє дерево цієї можливості. Крім того, багатьом людям і в голову не прийде обробити «рани», через які витікав сік, а вони можуть бути воротами для проникнення різноманітних інфекцій та шкідників, і дерево почне хворіти та всихати. Що стосується користі консервованого березового соку, який продається в магазинах, то при консервації додається цукор та лимонна кислота".

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Тому, додає дієтологиня, якби люди почали частіше пити чисту воду, вживати овочі, ягоди, то оздоровчо-лікувальний ефект був би ще кращим, ніж від березового соку.

«Бо про вживання води можна так само, як і про вживання берегового соку, написати, що вона очищає нирки, „нормалізує“ обмін речовин, допомагає лікувати ожиріння. Тонізує і робить багато корисних впливів на організм людини. Наукові джерела, які демонструють корисності березового соку, переважно стосуються теми шкіри та волосся, але не лікування від усіх хвороб», — констатує дієтологиня.

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На відміну від березового соку, користь кефіру для організму клінічно доведена, тому цей напій обов'язково має бути у вашому раціоні.

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