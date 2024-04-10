Щоб зберегти талію: фахівець розповів про ідеальний перекус із трьох компонентів

Перекус — це «палочка-виручалочка» на ті випадки життя, коли часу на повноцінний прийом їжі немає, або ми ще недостатньо голодні для нього. Втім, перекуси бувають різні. Правильно підібрані компоненти забезпечать нас енергією та підтримають організм протягом дня, ділиться нутриціологиня Катерина Крупкіна.

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«Ідеальний перекус повинен містити всі три компоненти.

Наприклад, комбінація ягід (вуглеводи), горіхів (білки і жири) та натурального йогурту (білки і вуглеводи) може забезпечити ваш організм всіма необхідними поживними речовинами.

Або ж можна взяти арахісову пасту (жири), додати ягоди та хлібці (вуглеводи) і зʼїсти ще кілька солодких морквинок (клітковина).

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Чудовим варіантом для перекусу є хумус — його зручно брати з собою, він містить велику кількість білку і гарно поєднується з овочами чи хлібцями.



Використовуйте свіжі сезонні продукти, щоб забезпечити смакове розмаїття і дати собі більше поживних речовин. Таким чином влітку ви можете насолоджуватися соковитими фруктами і міксувати їх, наприклад, з сирами та базиліком, а восени — запікати гарбуз, батат або ж обрати свіжу моркву, яблука, хурму і також використовувати їх в якості перекусу".

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Крихкі горішки, ніжні сири або соковиті фрукти можуть зробити ваш перекус цікавішим. А комбінація хрусткої моркви та кремового гуакамоле може здивувати вас і задовольнити ваші смакові рецептори, додає Крупкіна.

«Під час перекусу не забувайте пити чисту воду. Гідратація є важливою для збереження енергії та правильної роботи організму.



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Не переїдайте під час перекусу. Невеликі порції, збалансовані за складом, допоможуть уникнути перевантаження та забезпечать вас енергією без важкого відчуття у шлунку.



Плануйте свої перекуси наперед, щоб уникнути необхідності обирати будь-що «на ходу». Натуральні спеції підсилюють смак та користь вашого перекусу. Наприклад, спробуйте додати куркуму до йогурту, щоб зробити його більш ароматним та корисним або запашні трави до хлібця з сиром".

Насолоджуйтесь своїм перекусом і свідомо відчувайте його смак та користь для вашого організму. Не варто закидувати в себе їжу за 10 секунд, приділіть собі хоча б 10−15 хвилин.

Раніше «ФАКТИ» писали, про важливість здорових перекусів. Овочі, нарізані брусочками, яблуко, попкорн для кіно замість чипсів. Все це допоможе вам не купувати батончики і не їсти те, що перше впаде в око.

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