Вилила колу в раковину, і не очікувала, що вона так ефективно спрацює (відео)

Багатьом українцям знайомі розповіді-страшилки про те, як начебто хтось випадково впустив у склянку шипучого напою шматочок м'яса, а коли згадав про нього згодом, то онімів: м'ясо повністю розчинилось у токсичному середовищі. Звичайно, тільки вчені можуть сказати, наскільки подібні розповіді близькі до правди, проте, про них пишуть, як про перевірений лайф-хак.

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Притому роблять це британські ЗМІ.

Зокрема, британці стверджують, що використання популярного газованого напою для прочищення стоків є ефективним способом вирішення проблеми засмічення у раковині. Для цього достатньо просто вилити пляшку кока-коли в каналізацію та зачекати деякий час, доки напій зробить свою справу.

Навіть більше: начебто виробник коли, відома компанія світового рівня, заохочує застосовувати подібних засобів для чищення. Виробник звертався до вчених, ті провели спеціальне дослідження і прийшли до висновку: хоча напій і містить невелику кількість харчової кислоти, вона також міститься в багатьох інших продуктах харчування, тому напій безпечний для використання.

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Тому можете його як пити, так і зливати в раковину чи унітаз.

Якби там не було, але пляшка коли після святкування завжди знайдеться в будь-якому домі, тому варто спробувати застосувати її хоча б разок.

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Як жіночка на відео.

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Також в раковині на кухні можна встановити спеціальній фільтр, в який будуть збиратися залишки їжі, волосся тощо.

Звернутися до більш звичних засобів чищення теж буде на зайвим.

Наприклад, можна скористатися сумішшю миючого засобу, солі і оцту. Цей розчин не лише позбавить труби від засмічень, але й прибере неприємний запах.

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