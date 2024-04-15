Відео з фронту свідчать про те, про що вже давно говорять військові експерти, росія має проблеми з постачанням достатньої кількості матеріалів для війни в Україні. На кадрах видно, як російські військові пересуваються прифронтовими районами на неброньованій техніці. Втім, ситуація наразі складна для обох сторін. Україна також відчуває труднощі з постачанням матеріалів для війни. росія має тут перевагу, особливо з точки зору кількості наявних солдатів. Однак військовий економіст Маркус Кепп з Військової академії ETH Цюріха бачить можливість для використання Україною незвичайної стратегії.

ВІДЕО ДНЯ

За словами експерта, росія вже використала 2 920 бойових танків і весь оперативний резерв, який був у неї до війни. Те, що зараз додається, походить з «радянських» складів і має бути відремонтоване перед розгортанням, пише Watson.

З цієї причини Кепп не вважає, що росія зараз має велику перевагу: «Якби Україна могла протистояти цьому просуванню зараз, якби у неї було достатньо артилерії, протиповітряної оборони і так далі, то росія швидко опинилася б у нестабільній логістичній ситуації. Але це не так. Україні також не вистачає артилерії, а отже, і ударної сили».

На думку експерта, саме на це і розраховує росія. Великий російський наступ він вважає малоймовірним через брак ресурсів.

РЕКЛАМА

«Як тільки ви починаєте трохи сканувати логістику, я, чесно кажучи, не думаю, що розмови про наступ заслуговують на довіру, — переконаний військовий економіст. — Якщо путін всупереч очікуванням, зважиться на це через слабку обороноздатність України, підготовку до такого наступу можна буде побачити за кілька тижнів».

росії важко постійно утримувати фронт довжиною майже 1500 кілометрів.

РЕКЛАМА

«Російський матеріал дуже сильно зношений масованими атаками, не тільки на Авдіївку, але й на Мар'їнку, наприклад».

Наразі російські війська намагаються взяти невелике селище Іванівське, що на південь від Бахмута. З метою подальшого просування до Часового Яру, як каже Кепп. Він продовжує: «Зазвичай, як Україна, ви б цього не дозволили. Іншими словами, ви не робите жодних поступок ворогу і не дозволяєте йому виграти місцевість».

РЕКЛАМА

Оскільки Україна все одно не зможе достатньою мірою захистити села і є ризик великих втрат, експерт вважає, що Київ міг би застосувати тут незвичну тактику.

«Це може звучати цинічно, але російський диктатор може жертвувати людьми в дуже великих масштабах, і у нього немає з цим жодних проблем. Україна не може цього робити. Тому Київ повинен очікувати, що протягом року втратить територію, і тактично дозволити цьому статися, щоб отримати перевагу. Тому що це змушує росіян посилати все більше і більше матеріалів і піхоти вперед і, таким чином, купувати це просування на місцевості за дуже високу ціну. Це тактика затягування, яка спирається на логістичне виснаження».

Однак він також попереджає, що це може працювати лише протягом обмеженого часу:

«Якщо вони не зможуть компенсувати це зараз в якийсь момент лінією, де вони підготували оборонні позиції, або де вони зможуть нарешті отримати артилерійські боєприпаси і створити контртиск, це, очевидно, не буде добре в довгостроковій перспективі».

Це усвідомлює і путін. На думку експерта, російський диктатор точно знає, що час працює проти росії. Зі свого боку, путін хоче притиснути опонента до стіни і змусити його укласти мирну угоду до того, як промисловий потенціал Заходу зрівняє його з землею. Він навіть заходить так далеко, що каже, що Захід повинен інвестувати у війну величезну кількість матеріальних засобів. Навіть винищувачі.

«Тоді у путіна не буде жодного шансу», — переконаний експерт.

Раніше «ФАКТИ» писали, що через затримку допомоги ЗСУ доводиться приймати складні рішення.

83

Читайте нас у Facebook