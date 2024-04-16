Анна Трінчер презентувала нову пісню «Бар за баром»

Невдовзі після виходу композиції «Пазли» ексчоловіка Анни Трінчер Олександра Волошина, підвести підсумки колишньому шлюбу вирішила і сама співачка.



Звичайно, за допомогою композиції, яка розповідає про завершення стосунків, де почуття вже забуті, а любов перетворюється на попіл.

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За задумкою авторки, пісня з назвою «Бар за баром» відображає перехід від минулого до нового, де кожен — окрема особистість. Співачка ділиться своєю історією, сподіваючись надати підтримку та натхнення своїм слухачам.

«Нехай ця пісня стане для вас тим самим емоційним розвантаженням, сеансом у психолога і близькою подругою. Нехай вас підтримає, коли треба, помовчить разом з вами або покричить за кермом автомобіля, їдучи по вечірньому місту… і, пам’ятайте, біль — це потужний ресурс і тільки вам вирішувати, як його використовувати. Зробіть все сьогодні, щоб пишатись собою завтра», — цитують слова співачка на сайті з піснею.

Нагадаємо, Анна Трінчер та Олександр Волошин офіційно розлучилися на початку цього року. Популярна співачка після розлучення відпочивала на Балі. Після відпустки дівчина поділилась своїми враженнями.

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