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Здоров'я та медицина

Є важливим показником стану здоров'я: чому важливо контролювати окружність талії

21:32 19 квітня 2024
вимірювання талії

Зазвичай за талією слідкують жінки, і то переважно для того, щоб відповідати певним стандартам краси. Але не всі знають, що окружність талії є важливим показником стану здоров'я як жінок, так і чоловіків, пояснює сімейний лікар Михайло Цюрак.

«Міряти талію важливо, бо на ній накопичується абдомінальний жир, який сигналізує про початок розвитку в організмі метаболічного синдрому. Метаболічний синдром — це сукупність чотирьох чинників (високий тиск, ожиріння, високий холестерин, інсулінорезистентність, чи цукровий діабет), які значно збільшують ризик інфаркту, інсульту чи раптової смерті», — попереджає лікар.

Для чоловіків норма окружності талії — до 94 см, для жінок — до 80 см. Що більша окружність, то більша ймовірність, що у вас можуть виникнути серцево-судинні проблеми.

Якщо у талії ви занадто повні, не варто панікувати та комплексувати, ніхто не ідеальний. Не моріть себе дієтами, адже деякі дієти можуть сприяти накопиченню жиру в організмі. Краще звернутися до сімейного лікаря, що визначити індекс маси тіла, рівень глюкози, холестерину, виміряти тиск та отримати рекомендації, як запобігти проблемам зі здоров'ям.

Раніше доктор Нахід Алі розповів, коли потрібно снідати та вечеряти, щоб швидко спалювати жир на животі.

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Читайте також: Обирайте здорову їжу і правильний час її приймання: дієти для контролю рівня цукру в крові

Фото Pixabay

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