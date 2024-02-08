Що таке метаболічний синдром: кардіолог пояснила, до чого він призводить

Жирок на талії — це ще й основна причина виникнення метаболічного синдрому. Це — складне порушення речовин у нашому організмі, яке починається із зайвих кілограмів на талії, а закінчується діабетом, інфарктом, інсультом або навіть онкозахворюваннями, пояснює кардіолог Анна Солощенко.

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«Коли метаболічний синдром вперше описали багато років тому, до нього включили спочатку три відхилення від норми в нашому організмі, потім чотири. Але з часом наукові та клінічні дослідження і вивчення метаболічного синдрому призвели до того, що список суттєво розширився.

Тому я скоріше описала б метаболічний синдром як сукупність порушень обміну речовин, які виникають через спадковість і неправильний спосіб життя, а призводять до хвороб, інвалідності та передчасної смерті.

Центральна подія у розвитку метаболічного синдрому — це поява так званого вісцерального жиру. Це — щільний жир, який росте у нас поверх внутрішніх органів (печінки, серця, підшлункової, кишківника), його не можна вщипнути, і за своїми властивостями він значно відрізняється від жиру на руках, ногах, сідницях. Останній — менш щільний, його можна взяти в складку, і він не має таких шкідливих властивостей, як вісцеральний жир.

Підшкірний жир у невеликих кількостях навіть корисний. Він дає нам джерело енергії в ті часи, коли ми не маємо доступу до їжі, синтезує жіночі статеві гормони після менопаузи, зігріває нас у негоду.

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Чого не скажеш про вісцеральний жир, який виробляє спеціальну речовину — ретинол-зв'язувальний-білок-4, який підвищує стійкість до інсуліну. Це запускає цілий каскад смертельно небезпечних механізмів.

Довгі роки до їхнього списку входили гіпертонія, підвищення «поганого» холестерину, цукровий діабет ІІ типу. Згодом усе це призводить до атеросклерозу, а отже, до інфарктів, інсультів, ниркової недостатності та інших проблем. Потім до списку проблем, пов’язаних з метаболічним синдромом, додали підвищення сечової кислоти (гіперурикемія, часто проявляється подагрою), різні види раку, деменцію (старече недоумство), синдром полікістозу яєчників у жінок, стеатоз (ожиріння) печінки".

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А починається все, додає кардіолог, з обхвату талії. У жінок «червона» зона починається з 80 см, у чоловіків — з 94 см.

«Треба розуміти, що метаболічний синдром — це порушення обміну речовин, що виникає через погану спадковість разом із неправильним способом життя. Таке порушення обміну речовин призводить до низки хвороб, які, і собі, можуть значно погіршувати якість життя і навіть зменшувати його термін — тобто призводять до інвалідності та передчасної смерті.

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Але тим, хто виявив ознаки цього порушення обміну речовин, не варто лякатися або засмучуватися. Адже між виникненням метаболічного синдрому і моментом, коли він може спричинити серйозні наслідки та хвороби, є проміжок часу без значних симптомів. Своєчасно взявши ситуацію під контроль, ми можемо не допустити розвитку хвороб, покращити якість життя та подовжити його. Все в наших руках. Тому значення цього матеріалу не в тому, щоб налякати, а в тому, щоб дати вам змогу своєчасно все виправити".

Зробити це, додає лікарка, можна за допомогою немедикаментозної (без ліків) та медикаментозної (за допомогою доведених засобів) профілактики.

«Метаболічний синдром, зазвичай, не спричиняє скарг. На нього вкажуть ваги, сантиметрова стрічка, результати зданих вчасно (тобто профілактично, а не коли щось болить) аналізів. Багатьом людям психологічно важко починати постійно приймати ліки на цьому етапі. А така потреба настає, коли нелікарські методи (схуднення, правильне харчування, спорт) не дають бажаних результатів. На цьому етапі дуже важливо усвідомити, до яких непоправних наслідків може призвести метаболічний синдром».

Раніше повідомлялося, що полуниця може допомогти у профілактиці та лікуванні метаболічного синдрому завдяки своєму складу.

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