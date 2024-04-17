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Новий Міша Крупін оголив душу в кліпі «Пароль»

12:41 17 квітня 2024
Міша Крупін

Співак і музикант Міша Крупін, який відзначився п'яною витівкою на сцені у жовтні 2023 року, вперше за півтора роки презентував нову роботу під своїм ім’ям. Каже, відтепер буде виступати тільки так.

Він презентував пісню і кліп «Пароль». За словами співака, його надихнула чергова поїздка на Донеччину до військових.

«Знаєте, як до військових, перш ніж доїдеш, то там все по паролях. Кожен відрізок дороги. Тебе постійно питають ці паролі. І так я поїхав до своїх братанів, 67 Окремої механізованої бригади. Ми дуже сильно дружимо. І ось ця поїздка дала поштовх для слів пісні, ідеї», — розповів Міша Крупін.

В кліпі, режисером якого став Віктор Скуратовський, знялися реальні військові та актори.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що новий провокаційний кліп «Молоко» Насті Каменських викликав неоднозначну реакцію в Мережі.

С співачка MamaRika в кліпі «Хтось йде» розповіла про особисту драму та зізналась, що вони з чоловіком переживають кризу у стосунках.

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Фото: instagram.com/mishakrupin1

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