Салат з огірком та курячим філе: для тих, хто турбується про струнку фігуру

Весною тема стрункої фігури ще більше набуває актуальності, адже попереду літо, а в літньому одязі зайва вага особливо помітна. Отож, варто їсти щось не надто калорійне. Проте хочеться ж смачненького! Знайти баланс непросто, але можливо. Чудовий варіант — салати, у яких можна поєднувати корисні інгредієнти. Та й готувати їх досить легко та просто. Подавайте їжу у гарному посуді та насолоджуйтесь нею.

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Рецептом салату з яблуком, огірком та курячим філе з «ФАКТАМИ» поділилась українська співачка та кулінарна блогерка Анна Конда.

- Цей салат смачний та корисний, — говорить Анна Конда. — Сподіваюсь, вам сподобається.

Салат з огірком та курячим філе (на 4 порції) 1 велике яблуко

2 огірочка

200 г відвареного курячого філе

0,5 баночки кукурудзи

1 чайна ложка гірчиці

150 г йогурту

Відварюємо куряче філе. Дрібненько нарізаємо всі інгредієнти: яблуко, огірочки, філе. Додаємо кукурудзу. Далі заправляємо чайною ложечкою гірчиці (в мене діжонська) та йогуртом. Сіль та перець додаємо за смаком. Гарненько перемішуємо.

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Смачного!

Анна Конда: «Цей салат смачний та корисний»

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Нагадаємо рецепт салату з хрустким нутом.

Фото з альбому Анни Конди

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