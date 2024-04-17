Салат з огірком та курячим філе: для тих, хто турбується про струнку фігуру
Весною тема стрункої фігури ще більше набуває актуальності, адже попереду літо, а в літньому одязі зайва вага особливо помітна. Отож, варто їсти щось не надто калорійне. Проте хочеться ж смачненького! Знайти баланс непросто, але можливо. Чудовий варіант — салати, у яких можна поєднувати корисні інгредієнти. Та й готувати їх досить легко та просто. Подавайте їжу у гарному посуді та насолоджуйтесь нею.
Рецептом салату з яблуком, огірком та курячим філе з «ФАКТАМИ» поділилась українська співачка та кулінарна блогерка Анна Конда.
- Цей салат смачний та корисний, — говорить Анна Конда. — Сподіваюсь, вам сподобається.
Салат з огірком та курячим філе (на 4 порції)
- 1 велике яблуко
- 2 огірочка
- 200 г відвареного курячого філе
- 0,5 баночки кукурудзи
- 1 чайна ложка гірчиці
- 150 г йогурту
Відварюємо куряче філе. Дрібненько нарізаємо всі інгредієнти: яблуко, огірочки, філе. Додаємо кукурудзу. Далі заправляємо чайною ложечкою гірчиці (в мене діжонська) та йогуртом. Сіль та перець додаємо за смаком. Гарненько перемішуємо.
Смачного!
Нагадаємо рецепт салату з хрустким нутом.
Фото з альбому Анни Конди61
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