Порушення традицій: принцеса Кейт відповіла на повідомлення шанувальників

Кенсінгтонський палац опублікував подяки представникам громадськості, які надіслали свої найкращі побажання принцесі Уельській, під час її одужання. У короткій записці на листівці, яка була надрукована на бланку палацу, йшлося: «Дякуємо за ваші добрі побажання Її Королівській Високості Принцесі Уельській. Ваш турботливий жест дуже цінується», пише Hello!

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Всупереч традиції, до листівки не було додано жодної фотографії, натомість вона була залишена порожньою з одного боку.

Палац зазвичай розсилає листівки з подякою від імені принца і принцеси Уельських в особливих випадках, наприклад, коли вони отримують кореспонденцію з нагоди своїх днів народжень, днів народжень дітей, річниці весілля, а також національних свят.

Раніше цього року Вільям і Кейт подякували шанувальникам за святкові побажання, надіславши листівку, з сімейним фото на Різдво 2023 року, зроблене модним портретним фотографом Джошем Скіннером.

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На листівці було написано «Дякуємо за ваше турботливе різдвяне привітання принцу і принцесі Уельським, принцу Джорджу, принцесі Шарлотті і принцу Луї. Їхні Королівські Високості дуже вдячні і надсилають вам найкращі побажання щасливого Нового року».

Початок року був важким для королівської родини, зокрема для Уельських. У січні принцеса Кейт запланувала операцію на черевній порожнині. На той час вважалося, що її стан був не раковим, однак подальші тести виявили рак.

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Зараз 42-річна принцеса проходить профілактичну хіміотерапію і, як очікується, найближчим часом не повернеться до публічних виступів, хоча спочатку планувала повернутися на Великдень.

Її свекор король Чарльз, який у січні переніс операцію на збільшеній простаті, також бореться з невідомою формою раку.

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Раніше повідомлялося, що співробітники клініки, де оперували принцесу Уельську, намагалися отримати її медичні дані.

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