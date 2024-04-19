Бізнес-партнерка з рф нардепа-«слуги» Безгіна виявилася «причетною до СВО», а в нього досі є доступ до держтаємниці, — Береза

Бізнес-партнерка у рф та тітка «слуги народу» Віталія Безгіна, яка мешкає в Криму, виявилась «причетною до СВО». Незважаючи на це нардеп Безгін досі обіймає керівні посади та має доступ до державної таємниці, хоча є фігурантом справи про зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України. Про це повідомив народний депутат VIII скликання Борислав Береза.

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«Бізнес-партнерка тітка Безгіна, депутатка-єдинороска не подала декларацію, бо УВАГА! отримала статус особи, „причастной к СВО“ (це, нагадаю, русня так називає війну з нами). Саме отримання статусу „особи причетної до СВО“ дозволяє таким депутатам та чиновникам не подавати декларації про доходи. І не показувати всі фінансові операції. Наприклад, операції з нерухомістю Безгіна в Криму. Не лише тітка, а й батьки і сестра Безгіна живуть в окупованому Криму. Вони зрадили Україну та отримали російське громадянство. Це їх вибір. Але питання у тому, що їх син, брат та племінник Безгін — є „слугою народу“, нардепом в Україні та має доступ до державної таємниці», — пише Борислав Береза.

Експерт зазначає, що Безгін — фігурант кримінальної справи, яку веде ДБР за ч. 2 ст. 110 КК — зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України, вчинене представником влади. Стаття передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Така стаття — через бізнес з окупантами.

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При цьому влада закриває очі на зв’язки Безгіна з російськими політиками і зрадниками, наголошує Береза.

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«Уявімо Другу світову. Британія. Одного з парламентарів консервативної партії Черчилля ловлять на бізнесі з гітлерівською Німеччиною. Всі родичі цього парламентаря — батьки, сестра, тітка — обрали фашистську ідеологію, зрадивши Батьківщину. Парламентар має доступ до державної таємниці Британії, і веде бізнес з депутаткою гітлерівського Рейхстагу. А Черчилль не лише робить вигляд, що все гаразд, а ще й підтримує призначення потенційного зрадника на керівні посади в парламенті. Що б сказали британці про такого Черчилля? Хоча, давайте відверто — при Черчиллі таке було неможливим… Потім ми дивуємося, що ворог знає наперед всі наші плани про контрнаступи, або знає де знаходяться секретні об’єкти, куди щодня летять російські ракети», — констатує екснардеп.

Він ставить риторичне запитання, чому правоохоронні органи не проводять перевірки подібних фактів.

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«Що ще має трапитися, щоб принаймні перевірити, як Безгін розпоряджається держтаємницею? Чи потенційний державний зрадник не такий вже й злочинець, коли він „слуга“?» — пише Береза.

Раніше повідомлялося, що нардеп Безгін не задекларував прибуток від бізнесу з родичами-депутатами рф, за який перебуває під слідством. Додамо, що справу про продаж ним квартири у Криму розслідує ДБР.

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