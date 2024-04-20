39.59 / 40.14 42.44 / 43.12
Київ: +13
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Покладіть сірники у шафку з крупами, а мило — до кишені одягу: результат вас точно приємно здивує

16:10 20 квітня 2024
дівчина

Багатьом, напевно, знайома ситуація, коли у кухонній шафці з крупами й спеціями заводяться комахи. На жаль, після такого сусідства зробити продукти знову придатними до вживання вже навряд чи вийде.

А ось не допустити подібних неприємностей у майбутньому цілком можливо, радить Ukr. Media з посиланням на видання з порадами для господинь.

Уникнути появи непроханих гостей у місцях зберігання круп та інших продуктів допоможуть звичайні сірники. Як стверджують фахівці, комахи не переносять запаху сірки у складі засобу для розпалювання.

Досить залишити кілька сірників або відразу цілу коробку в шафці. Часта проблема буде вирішена одразу. При цьому експерти наголошують, що класти засіб для розпалювання прямо в пачки з крупою в жодному разі не можна.

Ще один засіб захисту від непрошених гостей включає в себе розміщення мила у кишенях одягу, який висить у шафі. Про нього розповідає зарубіжне видання.

РЕКЛАМА

Мило допомагає захищати одяг від молі та небажаних запахів. Візьміть шматок господарського або дьогтьового мила і покладіть його у кишеню пальто або куртки. Аромат мила діятиме тривалий час, відлякуючи міль.

Щоб одяг у шафі мав запах свіжісті, рекомендують використовувати ароматизоване туалетне мило з запахом м'яти або лаванди. Це не тільки додасть речам приємного аромату, а й захистить їх від молі, оскільки комахам не подобається запах цих рослин.

РЕКЛАМА

Щоб запобігти потраплянню мильних слідів на одяг, мило можна загорнути у паперовий рушник або помістити в чисту шкарпетку.

«Спробуйте цей метод, і результат вас приємно здивує!» — радятьі експерти.

РЕКЛАМА

Раніше ми писали про те, як очистити пралку простим способом, а також про те, навіщо досвідчені господині додають сіль у воду для миття підлоги.

208

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Весняний гороскоп

Тельцям — підвищення на роботі, Близнюкам — нові союзники, Стрільцям — вирішення проблем: що радять Анжела Перл та зірки шоубізнесу українцям

Мобілізація

В Україні змінюються умови військового обліку: що тепер чекає на чоловіків

крафін

Тісто пухке, випічка невагома: готуємо крафіни до Великодня

Чищення ванн

Чавунні ванни відмивайте від нальоту тільки так: лайфхак для домогосподарок

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту