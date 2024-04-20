Покладіть сірники у шафку з крупами, а мило — до кишені одягу: результат вас точно приємно здивує

Багатьом, напевно, знайома ситуація, коли у кухонній шафці з крупами й спеціями заводяться комахи. На жаль, після такого сусідства зробити продукти знову придатними до вживання вже навряд чи вийде.

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А ось не допустити подібних неприємностей у майбутньому цілком можливо, радить Ukr. Media з посиланням на видання з порадами для господинь.



Уникнути появи непроханих гостей у місцях зберігання круп та інших продуктів допоможуть звичайні сірники. Як стверджують фахівці, комахи не переносять запаху сірки у складі засобу для розпалювання.

Досить залишити кілька сірників або відразу цілу коробку в шафці. Часта проблема буде вирішена одразу. При цьому експерти наголошують, що класти засіб для розпалювання прямо в пачки з крупою в жодному разі не можна.

Ще один засіб захисту від непрошених гостей включає в себе розміщення мила у кишенях одягу, який висить у шафі. Про нього розповідає зарубіжне видання.

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Мило допомагає захищати одяг від молі та небажаних запахів. Візьміть шматок господарського або дьогтьового мила і покладіть його у кишеню пальто або куртки. Аромат мила діятиме тривалий час, відлякуючи міль.

Щоб одяг у шафі мав запах свіжісті, рекомендують використовувати ароматизоване туалетне мило з запахом м'яти або лаванди. Це не тільки додасть речам приємного аромату, а й захистить їх від молі, оскільки комахам не подобається запах цих рослин.

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Щоб запобігти потраплянню мильних слідів на одяг, мило можна загорнути у паперовий рушник або помістити в чисту шкарпетку.

«Спробуйте цей метод, і результат вас приємно здивує!» — радятьі експерти.

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