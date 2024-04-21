Українець Дерев'янченко переможно повернувся на профіринг: відео найкращих моментів бою в США
Український боксер другої середньої ваги Сергій Дерев'янченко (15 перемог, 10 з них — нокаутом, 5 поразок), який програв у червні минулого року бій вакантний пояс WBC Silver мексиканцю Хайме Мунгії, переможно повернувся на професіональний ринг.
В андеркарді бою Девін Хейні — Райан Гарсія у Barclays Center у Нью-Йорку (США) 38-річний уродженець Феодосії, який мешкає у США, переміг свого американського ровесника Вона Александера (18 перемог, 11 з них — нокаутом, 1 нічия, 11 поразок). У восьмому раунді українець відправив опонента у нокдаун і в результаті відсвяткував успіх одноголосним рішенням суддів — 100:89, 100:89, 100:89.
Нагадаємо, що Дерев'янченко мав провести 6 січня бій проти американця Роуді Монтгомері, проте поєдинок зірвався через травму українця.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Сергій Дерев'янченко переможно повернувся на американський ринг.
Фото Golden Boy115
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