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Українець Дерев'янченко переможно повернувся на профіринг: відео найкращих моментів бою в США

11:33 21 квітня 2024
Сергій Дерев&#39;янченко&nbsp;— Вон Александер

Український боксер другої середньої ваги Сергій Дерев'янченко (15 перемог, 10 з них — нокаутом, 5 поразок), який програв у червні минулого року бій вакантний пояс WBC Silver мексиканцю Хайме Мунгії, переможно повернувся на професіональний ринг.

В андеркарді бою Девін Хейні — Райан Гарсія у Barclays Center у Нью-Йорку (США) 38-річний уродженець Феодосії, який мешкає у США, переміг свого американського ровесника Вона Александера (18 перемог, 11 з них — нокаутом, 1 нічия, 11 поразок). У восьмому раунді українець відправив опонента у нокдаун і в результаті відсвяткував успіх одноголосним рішенням суддів — 100:89, 100:89, 100:89.

Нагадаємо, що Дерев'янченко мав провести 6 січня бій проти американця Роуді Монтгомері, проте поєдинок зірвався через травму українця.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Сергій Дерев'янченко переможно повернувся на американський ринг.

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