Баскський чізкейк: використовуйте простий «секрет» — і «рідні будуть у захваті»

Чизкейк — досить популярний у світі десерт, який часто готується без випікання. Але у баскського чизкейка — своя історія. Його випікають не більше ніж пів години при високій температурі, а потім залишають стабілізуватися. У народі його також називають спаленим чизкейком через характерну коричневу скоринку.

ВІДЕО ДНЯ

Український ресторатор Віктор Михайлов знає головний секрет вдалого десерту — це ретельне дотримання рецептури і температурного режиму.

Для приготування смаколика за його рецептом візьміть такі продукти:

вершки 33% — 400 мл;

цукрова пудра — 120 г;

ванільний цукор — 20 г;

кукурудзяний крохмаль — 22 г;

яйце куряче — 2 шт + 4 жовтки;

лимонний фреш — 12 г;

сир «Філадельфія» — 1 кг.

Приготування

РЕКЛАМА

Крок 1. Змішайте усі інгредієнти (можна за допомогою міксера).

Крок 2. Через 2 хвилини додайте до суміші крохмаль й продовжуйте перемішувати усе ще 3 хвилини. Має вийти однорідна кремова консистенція.

РЕКЛАМА

Крок 3. Виливаємо отриману масу в застелену пергаментом форму та випікаємо при температурі 250℃ 20 хв. Після треба залишити чизкейк на кілька хвилин, щоб він охолов.

Крок 4 (завершальний) Перевіряємо, чи наш чизкейк готовий. У розрізі він має виглядати трішки недопеченим і трохи коливатися.

РЕКЛАМА

«Гарантую, рідні будуть у захваті», — говорить кулінар.

Нагадаємо, що давній друг «ФАКТІВ», кулінарка з Кривого Рога Елла Іванова приготувала подібний десерт, замінивши вершки на сметану, а «Філадельфію» — на звичайний домашній сир. Вийшло досить цікаво.



102

Читайте нас у Facebook