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Баскський чізкейк: використовуйте простий «секрет» — і «рідні будуть у захваті»

12:39 21 квітня 2024
Чизкейк

Чизкейк — досить популярний у світі десерт, який часто готується без випікання. Але у баскського чизкейка — своя історія. Його випікають не більше ніж пів години при високій температурі, а потім залишають стабілізуватися. У народі його також називають спаленим чизкейком через характерну коричневу скоринку.

Український ресторатор Віктор Михайлов знає головний секрет вдалого десерту — це ретельне дотримання рецептури і температурного режиму.

Для приготування смаколика за його рецептом візьміть такі продукти:

  • вершки 33% — 400 мл;
  • цукрова пудра — 120 г;
  • ванільний цукор — 20 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 22 г;
  • яйце куряче — 2 шт + 4 жовтки;
  • лимонний фреш — 12 г;
  • сир «Філадельфія» — 1 кг.

Приготування

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Крок 1. Змішайте усі інгредієнти (можна за допомогою міксера).

Крок 2. Через 2 хвилини додайте до суміші крохмаль й продовжуйте перемішувати усе ще 3 хвилини. Має вийти однорідна кремова консистенція.

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Крок 3. Виливаємо отриману масу в застелену пергаментом форму та випікаємо при температурі 250℃ 20 хв. Після треба залишити чизкейк на кілька хвилин, щоб він охолов.

Крок 4 (завершальний) Перевіряємо, чи наш чизкейк готовий. У розрізі він має виглядати трішки недопеченим і трохи коливатися.

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«Гарантую, рідні будуть у захваті», — говорить кулінар.

Нагадаємо, що давній друг «ФАКТІВ», кулінарка з Кривого Рога Елла Іванова приготувала подібний десерт, замінивши вершки на сметану, а «Філадельфію» — на звичайний домашній сир. Вийшло досить цікаво.

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